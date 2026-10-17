Contenido sensible: un policía de Brasil mató de un tiro a una mujer que estaba en un presunto brote psicótico

Polémica por los protocolos y el uso de la fuerza en Brasil

La difusión de las imágenes provocó un inmediato repudio y la intervención del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP). El delegado a cargo de la investigación dispuso inicialmente la detención en flagrante del policía al señalar que existió un "uso desproporcionado de la fuerza", argumentando que la mujer no realizaba movimientos de ataque inminente ni se encontraba a una distancia de alcance inmediato sobre los efectivos.