Brutal agresión en Córdoba: un profesor de jiu-jitsu noqueó a un joven tras un choque y lo dejó convulsionando
La víctima perdió el conocimiento de inmediato y la policía que lo asistió creyó que estaba muerto.
Pablo vivió una pesadilla en la ciudad de Córdoba, donde terminó internado en terapia intensiva tras ser noqueado de una trompada por un profesor de jiu-jitsu en medio de un conflicto de tránsito.
Todo comenzó en la madrugada del 27 de septiembre, a las 5.40, cuando una camioneta chocó el auto de Pablo sobre la avenida, en las inmediaciones del complejo Forja, ubicado en Mauricio Yadarola al 1700, en Córdoba capital. Lejos de derivar en un trámite de seguros, el incidente escaló de forma violenta y dejó a la víctima al borde de la muerte.
En diálogo con El Doce, Pablo relató que tras sentir el impacto optó por actuar con calma: estacionó su vehículo unos metros adelante, sacó fotos de ambos autos para registrar el siniestro y regresó hasta la camioneta para pedirle los datos al conductor. Lo que encontró fue otra cosa. “Me acerco a la camioneta y le digo ‘dame los datos para hacer lo del seguro’. Se baja el acompañante y me echa, me dice ‘tomate el palo’”, recordó. Instantes después, el conductor descendió del vehículo y lo golpeó sin previo aviso. “Viene el que manejaba y me pega de costado en la mandíbula, caigo y pegué la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar”, describió.
Cinco días en terapia intensiva y el reclamo a la Justicia
La caída fue brutal. Pablo perdió el conocimiento de inmediato. Cuando llegó la Policía Urbana al lugar, la situación era tan grave que los agentes creyeron que estaba muerto. “Pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada, pegué con la cabeza”, sostuvo. Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta —incluyendo al agresor— abandonaron la escena. “Me dejaron ahí tirado”, afirmó.
Fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza. Permaneció cinco días internado en terapia intensiva. “Tuve suerte porque, gracias a Dios, cuando me pegó la cabeza… por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco, pero estoy bien”, le dijo a LN+.
La víctima identificó al agresor como Kevin Luna, de 33 años, quien se desempeñaría como profesor de jiu-jitsu. A pesar de haber presentado videos y testimonios ante la Unidad judicial 13, Pablo denunció con indignación que la Justicia no ha tomado medidas concretas: "Nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare".
Mientras el joven continúa bajo tratamiento médico, tomando anticonvulsivos y antibióticos, cuestionó la falta de respuestas de la fiscalía, señalando que el presunto agresor permanece en libertad a dos meses del violento episodio.
Pablo lamentó que, a pesar de la contundencia de las pruebas aportadas, el caso se encuentre bajo secreto de sumario sin avances significativos, mientras él sigue lidiando con las secuelas físicas del ataque.
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