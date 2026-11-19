La víctima identificó al agresor como Kevin Luna, de 33 años, quien se desempeñaría como profesor de jiu-jitsu. A pesar de haber presentado videos y testimonios ante la Unidad judicial 13, Pablo denunció con indignación que la Justicia no ha tomado medidas concretas: "Nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare".

Mientras el joven continúa bajo tratamiento médico, tomando anticonvulsivos y antibióticos, cuestionó la falta de respuestas de la fiscalía, señalando que el presunto agresor permanece en libertad a dos meses del violento episodio.

Pablo lamentó que, a pesar de la contundencia de las pruebas aportadas, el caso se encuentre bajo secreto de sumario sin avances significativos, mientras él sigue lidiando con las secuelas físicas del ataque.