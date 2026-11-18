Una madre denunció que el Renaper mandó a "practicar" a su hija con autismo para renovar el DNI
Renata cumplió ocho años y le corresponde tramitar su documento en el Registro Nacional de las Personas, pero en el CPC de Córdoba no supieron cómo asistirla.
Renata tiene ocho años y le toca renovar su DNI. El trámite en sí ya es tedioso para cualquier nena pero a ella además se le suma la incomodidad de tener que sacarse una foto y poner los dedos en la diminuta pantalla de un lector de huellas digitales porque tiene autismo, y su madre denunció que en vez de ayudarla en la dependencia de la ciudad de Córdoba la mandaron a "practicar".
Jazmín, la mamá de Renata, explicó que su hija "está dentro del espectro del autismo y es sensible a estímulos luminosos", por lo que "le tiene miedo" al lector de huellas digitales el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
A Renata "le afecta un poco tener que apoyar la mano, los dedos, sobre el aparato que lee la huella dactilar", señaló la mujer en una comunicación con el canal El Doce, de Córdoba.
"Ella cumplió ocho años el viernes pasado, el 13 de noviembre, y con esa fecha se nos vence su DNI y lo que más me preocupa es que se nos acercan turnos médicos que necesitamos asistir sí o sí porque dentro de muy poco, en marzo de 2027, se nos vence su certificado de discapacidad y necesitamos sí o sí empezar a realizar todos estos estudios para poder renovarlo", explicó.
Con tal urgencia, Jazmín se presentó en el Centro de Participación Comunal (CPC) No 10 de Mercado Norte con la partida de nacimiento de su hija y el DNI vencido para buscar una solución, pero tuvo la misma respuesta que en otras sedes del Gobierno de la ciudad de Córdoba.
"Quizás la falta de empatía, capacitación o conocimiento de las personas que nos atienden en esos espacios públicos nos pone un límite", expresó.
La mujer remarcó que el problema de su hija "es sólo el lector", aunque "obviamente con la foto cuesta que mire a cámara, porque no responde a su nombre", pero el recurso de llamar su atención con un juguete permitió una toma satisfactoria.
En cambio, con el lector de huellas dactilares la nena no soporta ni siquiera que su mamá intervenga. "Cuando lo ve... tiene que apoyar los 10 dedos, tiene que estar varios segundos, lo intentamos yo sosteniéndole la mano y no le lee", recordó Jazmín.
La última experiencia en un CPC fue demoledora: "Me recomendaron volver a mi casa y que practiquemos y que volvamos... no sé cómo pretenden que practiquemos", señaló.
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