"Quizás la falta de empatía, capacitación o conocimiento de las personas que nos atienden en esos espacios públicos nos pone un límite", expresó.

La mujer remarcó que el problema de su hija "es sólo el lector", aunque "obviamente con la foto cuesta que mire a cámara, porque no responde a su nombre", pero el recurso de llamar su atención con un juguete permitió una toma satisfactoria.

En cambio, con el lector de huellas dactilares la nena no soporta ni siquiera que su mamá intervenga. "Cuando lo ve... tiene que apoyar los 10 dedos, tiene que estar varios segundos, lo intentamos yo sosteniéndole la mano y no le lee", recordó Jazmín.

La última experiencia en un CPC fue demoledora: "Me recomendaron volver a mi casa y que practiquemos y que volvamos... no sé cómo pretenden que practiquemos", señaló.