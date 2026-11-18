De la gloria olímpica a una búsqueda personal: el giro que dio la vida de Facundo Conte
El medallista olímpico de Tokio 2020 compartió un video en el que habló de sus miedos, su vulnerabilidad y el camino de autodescubrimiento que comenzó después de retirarse.
Facundo Conte fue uno de los protagonistas de una de las mayores alegrías del vóley argentino: la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, después de ponerle punto final a su carrera profesional, comenzó a transitar una etapa completamente diferente, alejada de las exigencias de la alta competencia.
A través de sus redes sociales, el exjugador mostró aspectos de su nueva vida y contó que incorporó prácticas como la meditación y el reiki. También compartió imágenes de un retiro espiritual en Córdoba, donde participó de una ceremonia con ayahuasca junto a integrantes de la comunidad amazónica Yawanawá.
“Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”, escribió en la publicación que rápidamente generó repercusión.
En el video, Conte reconoció lo difícil que le resulta mostrarse desde una perspectiva diferente a la que construyó durante tantos años como deportista. “Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme”, expresó.
Además, explicó que atraviesa una búsqueda personal que lo llevó a exponerse emocionalmente: “Mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo, pero siento el llamado a hacerlo”.
Sobre su experiencia con ayahuasca, aclaró que no buscaba promover su consumo, sino transmitir un mensaje relacionado con la introspección: “No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición”. Finalmente, cerró con una reflexión: “No estás solo, hay mucha gente hermosa”.
La vida de Facundo Conte después del retiro
El exatacante se despidió de la Selección Argentina después de los Juegos Olímpicos de París 2024. En noviembre de ese mismo año anunció su retiro definitivo del vóley profesional, luego de su última etapa en Ciudad Vóley.
Un año más tarde, durante una entrevista con La Nación, contó que había realizado un viaje de cinco meses y que la experiencia le permitió descubrir otros intereses. “No pensé en vóley ni un día”, reconoció. También explicó que había tomado la decisión de alejarse de las canchas porque sentía que podía “expandirse más como persona”.
Conte construyó una trayectoria propia pese al peso de ser hijo de Hugo Conte, histórico referente del vóley nacional. En Tokio 2020 consiguió igualar la medalla de bronce que su padre había obtenido en Seúl 1988. El 7 de agosto de 2021, Argentina venció 3-2 a Brasil y volvió a subir al podio olímpico después de 33 años. Facundo fue determinante en aquella consagración: aportó 21 puntos y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo dirigido por Marcelo Méndez.
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