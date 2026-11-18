Sobre su experiencia con ayahuasca, aclaró que no buscaba promover su consumo, sino transmitir un mensaje relacionado con la introspección: “No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición”. Finalmente, cerró con una reflexión: “No estás solo, hay mucha gente hermosa”.

La vida de Facundo Conte después del retiro

El exatacante se despidió de la Selección Argentina después de los Juegos Olímpicos de París 2024. En noviembre de ese mismo año anunció su retiro definitivo del vóley profesional, luego de su última etapa en Ciudad Vóley.

Un año más tarde, durante una entrevista con La Nación, contó que había realizado un viaje de cinco meses y que la experiencia le permitió descubrir otros intereses. “No pensé en vóley ni un día”, reconoció. También explicó que había tomado la decisión de alejarse de las canchas porque sentía que podía “expandirse más como persona”.

Conte construyó una trayectoria propia pese al peso de ser hijo de Hugo Conte, histórico referente del vóley nacional. En Tokio 2020 consiguió igualar la medalla de bronce que su padre había obtenido en Seúl 1988. El 7 de agosto de 2021, Argentina venció 3-2 a Brasil y volvió a subir al podio olímpico después de 33 años. Facundo fue determinante en aquella consagración: aportó 21 puntos y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo dirigido por Marcelo Méndez.