Brutal pelea a cuchillazos en la estación de Quilmes: un hombre fue apuñalado y hay cuatro detenidos

Uno de los objetos impactó contra un brigadista, que resultó herido y fue trasladado a un centro médico de la zona.

Efectivos policiales detuvieron a cuatro personas en total y realizaron en el sitio una requisa en la que se secuestraron una cuchilla y una tijera. Los acusados fueron trasladados a la Comisaría 1 de Quilmes, salvo el agresor herido, que también fue trasladado a un centro médico de Quilmes.

Todavía no está del todo claro qué provocó la pelea ni cuántas personas estaban involucradas, pero el caso quedó en manos de la Justicia, y el fiscal de turno tendrá que definir en las próximas horas qué hacer con el grupo de inciviles.