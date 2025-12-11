Brutal pelea a cuchillazos en la estación de Quilmes: un hombre fue apuñalado y hay cuatro detenidos
Empezó como una discusión en la dársena de los colectivos afuera de la estación del Tren Roca, pero pronto escaló hasta convertirse en una batalla campal.
Cuatro jóvenes fueron detenidos este jueves en la estación Quilmes del Tren Roca tras protagonizar una batalla campal en la que uno de ellos resultó apuñalado y un brigadista sufrió heridas al intentar controlar la situación.
Fuentes oficiales informaron que los incidentes comenzaron en la dársena de colectivos afuera de la estación de Quilmes, donde tres personas arrojaron piedrazos y se trenzaron en una pelea física que se desplazó hacia el hall del edificio.
Para cuando el enfrentamiento llegó a la parte sur del andén, otras cuatro personas ingresaron a la estación, una de ellas con el torso desnudo y sangre a la vista, que además bajó a las vías para lanzar piedras contra los otros participantes.
La pelea habría estado protagonizada por dos grupos, o bien se habrían armado los bandos en el fragor de la batalla.
Efectivos de la Policía Federal intervinieron en la batalla para controlar la situación y el primer demorado fue el hombre herido que había bajado a las vías. Al mismo tiempo el personal de Trenes Argentinos retuvo a otros tres implicados, mientras los demás agresores arrojaban elementos contundentes a la estación.
Uno de los objetos impactó contra un brigadista, que resultó herido y fue trasladado a un centro médico de la zona.
Efectivos policiales detuvieron a cuatro personas en total y realizaron en el sitio una requisa en la que se secuestraron una cuchilla y una tijera. Los acusados fueron trasladados a la Comisaría 1 de Quilmes, salvo el agresor herido, que también fue trasladado a un centro médico de Quilmes.
Todavía no está del todo claro qué provocó la pelea ni cuántas personas estaban involucradas, pero el caso quedó en manos de la Justicia, y el fiscal de turno tendrá que definir en las próximas horas qué hacer con el grupo de inciviles.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario