Un policía abatió a un delincuente de 16 años durante un intento de asalto en San Francisco Solano

De acuerdo a la información del portal Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.