Un policía abatió a un delincuente de 16 años durante un intento de asalto en San Francisco Solano
Los menores habrían intentado abordar al policía cuando se encontraba de civil. Sin embargo, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento con los motochorros.
Un sangriento episodio de inseguridad se registró en San Francisco Solano, Quilmes, cuando un comisario se enfrentó a dos motochorros que intentaron robarle la moto. Como resultado del tiroteo, un joven de 16 años murió en la escena, mientras que su cómplice recibió un impacto de bala y tuvo que recibir atención médica.
El hecho se registró el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. En ese momento, el efectivo policial fue interceptado por dos jóvenes armados bajo la modalidad conocida como “motochorros”. Según trascendió, se encontraba de franco de servicio, por lo que habría estado vestido como civil.
Tras un cruce de palabras, el comisario se resistió y efectuó disparos con su arma reglamentaria para repeler el ataque. Como resultado, uno de los delincuentes, identificado como Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Aparentemente, portaba una réplica casera metálica de arma de fuego de acuerdo con las primeras pericias que se realizaron en el área.
De acuerdo a la información del portal Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.
La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.
Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.
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