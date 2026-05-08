Salta: detuvieron a una testigo por falsa declaración en un juicio por homicidio y abuso sexual

Ese dato concuerda con los testigos que afirmaron que la mujer fue aplastada por un auto que le pasó por encima.

La siguiente testigo fue una mujer que dijo que al momento del hecho era pareja de una hermana de los López, y que ese día estuvo en el boliche donde se encontraban la víctima y los acusados.

Aunque aseguró que no hubo incidentes dentro del boliche entre la víctima y los López, pero sí dijo que los hubo en la calle.

La testigo falsa también dijo que una vez en la calle saludó a Cabrera, quien se encontraba con un grupo de personas que habrían intentado manosear a la pareja de uno de los acusados, lo que generó un entredicho.

Siempre según su relato, Cabrera golpeó por detrás a uno de los hermanos López, quienes luego se subieron a dos automóviles.

El Ministerio Público Fiscal de Salta detalló: "En ese sentido, detalló que ella subió al automóvil blanco conducido por Federico López, en el asiento trasero, mientras que en el asiento del acompañante viajaba su pareja y hermana de los imputados. Relató que se dirigieron inicialmente al domicilio donde residían, pero se detuvieron en la plaza El Portal, donde se encontraba María José Cabrera con un grupo de personas. En ese contexto, indicó que la víctima comenzó a patear y golpear el automóvil, además de insultar a los ocupantes.

La testigo contó que abrió la puerta del vehículo y pidió a la víctima que cesara su accionar, y que después cerró la puerta y el auto se puso en marcha sin que pasara nada más.

Al finalizar la declaración el abogado querellante Martín Torres solicitó la realización de una pericia psicológica a la testigo, que el juez Marcelo Rubio rechazó.

En vez, la fiscal María Luján Sodero Calvet señaló que las manifestaciones vertidas por la testigo no resultan concordantes con los datos médicos mencionados en la causa, aunque no hay inconsistencias relevantes en su relato.

La Fiscal indicó que evaluará la investigación penal en relación a la conducta de la testigo en el marco del hecho, una vez concluida la etapa procesal correspondiente.

En ese contexto, el magistrado hizo lugar al planteo del querellante y ordenó la detención inmediata de la testigo.

Mientras tanto, el juicio pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11 de mayo.