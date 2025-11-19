Destrozos, violencia y caos: feroz batalla campal entre hinchas de Midland y Deportivo Merlo
Un grupo de fanáticos de ambos clubes protagonizaron una pelea brutal en San Antonio de Padua con autos destrozados y disparos, a media cuadra de una comisaría sin intervención.
Lo que debía ser una noche de festejos por el ascenso de Midland a la Primera Nacional terminó con una batalla campal en San Antonio de Padua. Hinchas del Funebrero y del Deportivo Merlo se cruzaron el sábado a la salida del bar MooMa, ubicado en Directorio y Chubut, y desataron una pelea que incluyó trompadas, patadas, insultos y una catarata de objetos arrojados.
Testigos y videos que circularon en redes sociales mostraron la violencia del enfrentamiento, donde los agresores lanzaron piedras, botellas y hasta una reja, en un episodio que sembró pánico entre vecinos y peatones que transitaban por la zona. La disputa se produjo en un contexto de alta tensión deportiva. Midland acababa de consagrarse bicampeón de la Primera B y sellar su ascenso a la Primera Nacional, mientras que Merlo se preparaba para un duelo clave por la permanencia. Esa combinación alimentó una rivalidad histórica que esta vez desbordó en plena vía pública.
El episodio tuvo un agravante señalado de inmediato por quienes presenciaron la escena: ocurrió a media cuadra de la Comisaría 2da de Merlo, situada sobre la misma calle Directorio. A pesar de la cercanía, los testigos afirmaron que no hubo reacción policial visible mientras los violentos destrozaban autos estacionados y se enfrentaban con ferocidad.
Durante la pelea se escucharon disparos, aunque no se confirmó su origen. Vecinos sospechan que pudieron provenir de la comisaría en un intento por dispersar a los grupos, pero la gresca continuó y se extendió hasta la calle Noguera, a unos cien metros del lugar. Los autos dañados pertenecen a residentes de la zona, un barrio de casas bajas y comercios que volvió a quedar en el centro de la preocupación por la inseguridad.
Midland y Deportivo Merlo son dos de los clubes más populares del oeste del conurbano bonaerense y mantienen una rivalidad histórica. Este año compartieron la misma categoría en la Primera B, donde se enfrentaron dos veces y empataron ambos partidos. Ahora sus caminos se separarán: Midland jugará en la segunda división, mientras que Merlo continuará en la tercera.
Para los vecinos, las peleas entre hinchadas en la zona no son una novedad, pero lo que llamó la atención en esta ocasión fue la magnitud del enfrentamiento y la falta de denuncias formales pese a los destrozos y el riesgo que atravesaron quienes se encontraban cerca del lugar.
