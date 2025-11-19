Destrozos, violencia y caos: feroz batalla campal entre hinchas de Midland y Deportivo Merlo

Testigos y videos que circularon en redes sociales mostraron la violencia del enfrentamiento, donde los agresores lanzaron piedras, botellas y hasta una reja, en un episodio que sembró pánico entre vecinos y peatones que transitaban por la zona. La disputa se produjo en un contexto de alta tensión deportiva. Midland acababa de consagrarse bicampeón de la Primera B y sellar su ascenso a la Primera Nacional, mientras que Merlo se preparaba para un duelo clave por la permanencia. Esa combinación alimentó una rivalidad histórica que esta vez desbordó en plena vía pública.