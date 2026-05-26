Buscan desesperadamente a Agostina Vega, una joven de 14 años que desapareció en Córdoba
Agostina Vega salió de la casa de su madre el sábado 23 de mayo y desde entonces no se sabe de su paradero. Qué se sabe de sus últimos movimientos.
La ciudad de Córdoba se encuentra en alerta tras la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, de quien no se tiene noticia alguna desde este sábado 23 de mayo por la noche. La adolescente fue vista por última vez tras salir de la casa de su madre, ubicada en el barrio General Mosconi.
Según el relato de sus allegados, Agostina salió alrededor de las 22.30 desde avenida Leandro N. Alem y abordó un remis cuyo conductor es conocido por la familia. El viaje la llevó hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde quedó el último rastro confirmado de su salida.
El remisero contó que en Del Campillo la esperaba un hombre de unos 32 años, quien pagó el viaje. Desde ese momento la familia no logró comunicarse con la menor. El padre, Gabriel Vega, relató a eldoce.tv que el teléfono de su hija no atiende ni recibe mensajes y que él mismo se movió para intentar recabar datos.
De acuerdo con la versión que este hombre le dio posteriormente al padre de la menor, Agostina se habría subido luego a un automóvil Gol de color rojo en la calle Del Campillo, entre Avellaneda y Urquiza. Desde ese preciso instante, se perdió toda comunicación con ella; su teléfono celular no responde llamadas ni recibe mensajes de texto.
Reclamo de la familia y falta de avances
Gabriel Vega, padre de la joven, manifestó su profunda preocupación y señaló que se encuentra realizando averiguaciones por cuenta propia ante la falta de resultados inmediatos. La familia ya radicó la denuncia correspondiente, pero reclaman una mayor celeridad a la Justicia.
Entre las principales quejas, destacan la demora en la toma de declaraciones y el hecho de que, a pesar de existir cámaras de seguridad en la zona donde fue vista por última vez, aún no pudieron acceder a las imágenes que podrían ser clave para localizarla.
Señas particulares y vestimenta
Al momento de su desaparición, Agostina vestía:
- Un buzo de color bordó.
- Pantalón jean negro.
- Zapatillas blancas.
Información de contacto
Se solicita a la población que cualquier dato que ayude a dar con su paradero sea comunicado de inmediato:
- Al teléfono: 351230-0351.
- En cualquier sede policial o judicial de la provincia.
- Llamando al 911.
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