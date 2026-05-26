Buscan desesperadamente a Agostina Vega, una joven de 14 años que desapareció en Córdoba

Entre las principales quejas, destacan la demora en la toma de declaraciones y el hecho de que, a pesar de existir cámaras de seguridad en la zona donde fue vista por última vez, aún no pudieron acceder a las imágenes que podrían ser clave para localizarla.

Señas particulares y vestimenta

Al momento de su desaparición, Agostina vestía:

Un buzo de color bordó.

Pantalón jean negro.

Zapatillas blancas.

Información de contacto

Se solicita a la población que cualquier dato que ayude a dar con su paradero sea comunicado de inmediato:

Al teléfono: 351230-0351.

En cualquier sede policial o judicial de la provincia.

Llamando al 911.