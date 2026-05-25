Córdoba: festejaba el campeonato de Belgrano, cayó a La Cañada y está grave

La Policía y la Justicia iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la caída. No se descarta ninguna hipótesis, desde un accidente hasta la posible intervención de terceros, por lo que se están analizando cámaras de seguridad y se buscarán testigos.

rescate la cañada 2 Foto gentileza: Policía de Córdoba

Locura y caravana: Belgrano festeja su histórico campeonato inundando las calles de Córdoba

Las calles de Córdoba están viviendo una jornada inolvidable. Tras la agónica y consagratoria definición en el Estadio Mario Alberto Kempes ante River, miles de hinchas de Belgrano inundaron las principales avenidas de la ciudad para celebrar el primer título en la máxima categoría en la historia de la institución.

Las banderas celestes, las bengalas y los bocinazos transformaron por completo el paisaje cordobés en lo que ya se califica como el día más importante para el deporte de la provincia.

Para canalizar la inmensa alegría popular, las autoridades del club de Barrio Alberdi organizaron una caravana oficial para que el plantel pueda exhibir el trofeo del Torneo Apertura 2026 frente a su gente. A través de sus redes sociales oficiales, el club anunció el operativo de festejo para ordenar la marea celeste que espera en las calles.

El anuncio de Belgrano para los festejos en Córdoba

"El plantel de #Belgrano partirá en un colectivo descapotable desde el Kempes, para encontrarse con su gente en un recorrido hacia el centro de la ciudad", informó la cuenta de X del Pirata.

El trayecto previsto por la organización se iniciará en las inmediaciones del estadio mundialista, avanzando por la Avenida Cárcano, para luego empalmar con la Avenida Colón y marchar de manera directa en dirección hacia la Avenida General Paz, el epicentro histórico de las celebraciones en la capital provincial.

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Desde la dirigencia que encabeza el club se hizo especial hincapié en que los festejos se desarrollen en paz y de manera responsable, teniendo en cuenta la masividad del evento y las familias que se volcaron a las calles.

"Sigamos disfrutando juntos del día más importante en la historia del fútbol cordobés. Cuidemos a nuestra gente y a nuestra ciudad. ¡Que sea una fiesta, campeones!", cerró el comunicado del club, invitando a la comunidad a desatar un desahogo histórico que quedará grabado para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino.