Uvita Fernández, el héroe de Belgrano: los dos goles sobre la hora para el título
El delantero marcó su doblete a los 43 minutos del segundo tiempo y puso el 3-2 ante River con una enorme definición dentro del área en el Mario Alberto Kempes.
Belgrano protagoniza una remontada inolvidable en la gran final ante River y, cuando parecía contra las cuerdas, encontró otro golpe letal de la mano de Nicolás “Uvita” Fernández que se convirtió en el gran héroe de la tarde cordobesa.
Apenas cuatro minutos después de convertir el empate de penal, el delantero volvió a aparecer en el momento más caliente de la noche y marcó el 3-2 para el conjunto cordobés a los 43 minutos del segundo tiempo.
Polémico penal para Belgrano y empate agónico de Uvita Fernández en la final
El encargado de ejecutar fue el propio “Uvita” Fernández, que había ingresado en el complemento y mostró toda su jerarquía: remató con seguridad y venció al arquero para marcar el 2-2 a los 39 minutos del segundo tiempo. Con este nuevo empate, la definición volvió a quedar completamente abierta en una final vibrante y cargada de emociones en Córdoba en un partido que seguramente quedará en la historia del fútbol de nuestro país.
Uvita Fernández el da el triunfo a Belgrano ante River
La jugada del triunfo nació tras una recuperación alta del “Pirata”, que aprovechó el desconcierto defensivo de River. La pelota terminó dentro del área para Uvita, que mostró toda su categoría con una definición exquisita para vencer al arquero y desatar la explosión total en el Mario Alberto Kempes. El atacante definió con muchísima tranquilidad en medio de la presión y firmó así su doblete en una noche que ya empieza a quedar marcada en la historia de Belgrano.
El equipo de Ricardo Zielinski pasó de estar abajo en el marcador a dar vuelta una final electrizante ante un River que parecía tener controlado el partido tras el gol de Tomás Galván. Con este resultado parcial, Belgrano está quedándose con el título en Córdoba en una definición cargada de emociones, polémicas y un cierre absolutamente dramático.
Las estadísticas de Uvita Fernández en la victoria de Belgrano ante River
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