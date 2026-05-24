Uvita Fernández, el héroe de Belgrano: los dos goles sobre la hora para el título

Uvita Fernández el da el triunfo a Belgrano ante River

La jugada del triunfo nació tras una recuperación alta del “Pirata”, que aprovechó el desconcierto defensivo de River. La pelota terminó dentro del área para Uvita, que mostró toda su categoría con una definición exquisita para vencer al arquero y desatar la explosión total en el Mario Alberto Kempes. El atacante definió con muchísima tranquilidad en medio de la presión y firmó así su doblete en una noche que ya empieza a quedar marcada en la historia de Belgrano.