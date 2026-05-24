Emoción en Córdoba: así sonó el Himno Nacional en la previa de la final entre River y Belgrano
Las estrofas del Himno Nacional Argentino retumbaron con fuerza en la tarde cordobesa, interpretadas de manera conmovedora por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.
El clima de fiesta y tensión de la gran final del Torneo Apertura 2026 tuvo su momento más emotivo minutos antes del pitazo inicial. Con el Estadio Mario Alberto Kempes colmado por 50 mil almas divididas en partes iguales, las estrofas del Himno Nacional Argentino retumbaron con fuerza en la tarde cordobesa, interpretadas de manera conmovedora por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.
El respetuoso y apasionado canto de las dos parcialidades le dio el marco ideal a la definición del campeonato, que comenzó puntualmente a las 15:30 bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y con la transmisión en directo de ESPN Premium y TNT Sports.
Emoción en Córdoba: así sonó el Himno Nacional en la previa de la final entre River y Belgrano
De esta manera llegaron River y Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026
El choque en la docta, que genera muchas expectativas en las dos parcialidades, pone frente a frente a los dos mejores equipos del certamen, que debieron sufrir para sellar su boleto a la gran cita del fútbol argentino y llegan de la mejor manera posible para luchar por un nuevo título:
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River: El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet accedió al partido decisivo tras vencer por 1-0 a Rosario Central en el Monumental, gracias a un grito agónico de Facundo Colidio. Su gran momento colectivo ilusiona mucho puertas adentro para poder gritar campeón en un campeonato que tuvo de todo.
Belgrano: El Pirata cordobés construyó una clasificación heroica en La Paternal, donde tras igualar 1-1 frente a Argentinos Juniors en el tiempo reglamentario, se impuso en una dramática definición por penales. Poco a poco fue encontrando su mejor versión y tiene la ilusión de poder dar el golpe ante el Millonario, un viejo conocido en su historia.
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