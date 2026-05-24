Emoción en Córdoba: así sonó el Himno Nacional en la previa de la final entre River y Belgrano

River: El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet accedió al partido decisivo tras vencer por 1-0 a Rosario Central en el Monumental, gracias a un grito agónico de Facundo Colidio. Su gran momento colectivo ilusiona mucho puertas adentro para poder gritar campeón en un campeonato que tuvo de todo.

Belgrano: El Pirata cordobés construyó una clasificación heroica en La Paternal, donde tras igualar 1-1 frente a Argentinos Juniors en el tiempo reglamentario, se impuso en una dramática definición por penales. Poco a poco fue encontrando su mejor versión y tiene la ilusión de poder dar el golpe ante el Millonario, un viejo conocido en su historia.