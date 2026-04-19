Buscan a un profesor brasileño desparecido en Buenos Aires: salió el martes para una cita y no logran ubicarlo
El docente universitario de 35 años había acordado un encuentro a través de una aplicación. Tomó intevención el Consulado de Brasil.
La angustia crece entre los familiares y amigos de Danilo Neves Pereira, un profesor universitario brasileño de 35 años que se encuentra desaparecido en Buenos Aires desde el pasado martes 14 de abril.
El docente, oriundo del estado de Goiás, vivía en la capital argentina desde hace seis meses y fue visto por última vez tras concertar una cita a través de una aplicación de internet.
Según la información brindada por sus allegados, el último contacto con Neves Pereira ocurrió en las primeras horas del martes. Antes de encontrarse con una persona que había conocido de forma virtual, el joven envió un mensaje preventivo a un amigo compartiendo su ubicación exacta: Avenida de Mayo 748, departamento 112, quinto piso.
Desde ese momento, el profesor dejó de responder mensajes y llamadas, y su teléfono permanece desconectado, lo que encendió las alarmas de su círculo íntimo en Brasil y Argentina.
Qué se sabe de Danilo Neves Pereira, el brasileño desaparecido en Buenos Aires
Danilo Neves Pereira posee una trayectoria reconocida en su país de origen:
- Docencia: Durante 12 años fue profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás.
- Formación: Antes de mudarse a Buenos Aires, residió en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada.
- Compromisos: Tenía previsto defender su tesis doctoral en las próximas semanas.
La desaparición está siendo investigada por el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad, que ya inició las pericias correspondientes en la zona de Avenida de Mayo.
Por su parte, el Consulado de Brasil en Buenos Aires ha tomado intervención en el caso para brindar asistencia diplomática y acompañar a la familia en las horas de mayor incertidumbre.
Las autoridades y familiares solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato con las fuerzas de seguridad. "Su familia y amigos siguen esperando noticias; la ayuda de la comunidad puede ser clave", expresaron en redes sociales quienes lideran la búsqueda del docente.
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