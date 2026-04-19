Buscan a un profesor brasileño desparecido en Buenos Aires: salió el martes para una cita y no logran ubicarlo

Qué se sabe de Danilo Neves Pereira, el brasileño desaparecido en Buenos Aires

Danilo Neves Pereira posee una trayectoria reconocida en su país de origen:

Docencia: Durante 12 años fue profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás .

Durante 12 años fue profesor en el Centro de Idiomas de la . Formación: Antes de mudarse a Buenos Aires, residió en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada .

Antes de mudarse a Buenos Aires, residió en Río de Janeiro, donde cursaba un . Compromisos: Tenía previsto defender su tesis doctoral en las próximas semanas.

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La desaparición está siendo investigada por el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad, que ya inició las pericias correspondientes en la zona de Avenida de Mayo.

Por su parte, el Consulado de Brasil en Buenos Aires ha tomado intervención en el caso para brindar asistencia diplomática y acompañar a la familia en las horas de mayor incertidumbre.

Las autoridades y familiares solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato con las fuerzas de seguridad. "Su familia y amigos siguen esperando noticias; la ayuda de la comunidad puede ser clave", expresaron en redes sociales quienes lideran la búsqueda del docente.