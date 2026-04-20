Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 20 de abril

Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.