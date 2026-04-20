Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 20 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA. Qué dice el informe.
Es inminente el regreso de las malas condiciones del clima y las lluvias desde este lunes 20 de abril al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el desalentador pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo prevé que el martes se mantengan las precipitaciones, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando recién por la noche con cielo algo nublado. El termómetro rondará entre 19 y 22 grados.
El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.
Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.
Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.
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