Javier Castrilli fue tajante sobre el penal que pidió River en el final del Superclásico: qué dijo

Castrilli también se tomó un momento para analizar el penal que Leandro Paredes cambió por gol en el primer tiempo. En este caso, el exárbitro coincidió con la decisión de Herrera: aseguró que la mano de Lautaro Rivero fue correctamente sancionada ya que el brazo estaba separado del cuerpo y bloqueó la trayectoria del remate de Merentiel.

Sin embargo, aclaró que no correspondía la segunda tarjeta amarilla para el defensor de River, tal como reclamaban desde el banco de Boca, debido a que la falta no configuraba una conducta adicional sancionable. De esta manera, validó el gol de Paredes pero fue lapidario con la omisión del penal final, sumando más leña al fuego en una semana que promete ser eterna en Núñez.