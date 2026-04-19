Javier Castrilli fue tajante sobre el penal que pidió River en el final del Superclásico: qué dijo
El exárbitro analizó la polémica jugada del final entre Blanco y Martínez Quarta y destrozó el criterio de Darío Herrera. Además, se refirió a la falta de "seguridad jurídica" en el fútbol argentino.
El triunfo de Boca en el Monumental sigue sumando capítulos de controversia. A la furia de los jugadores de River por la polémica en el final del Superclásico y el picante reclamo de Lucas Martínez Quarta a Darío Herrera, se le sumó ahora la voz autorizada de Javier Castrilli.
El exjuez internacional no dudó en utilizar sus redes sociales para sentenciar que el Millonario fue perjudicado en la última jugada del partido.
A través de su cuenta de X, Castrilli fue contundente al evaluar el cruce entre el lateral de Boca y el defensor de River. Para el exárbitro, no hay lugar para la interpretación de Herrera: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!“, escribió sin vueltas.
Castrilli profundizó su análisis técnico explicando por qué, a su criterio, la jugada debió sancionarse con la pena máxima. Según su visión, Blanco sorprendió a Martínez Quarta cuando este tenía ambos pies apoyados, y el impacto fue suficiente para desestabilizarlo e impedirle disputar la pelota. “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo”, sentenció, contradiciendo la postura del juez del partido.
Más allá de la jugada puntual, Castrilli aprovechó para lanzar una dura crítica a la actualidad del referato nacional. El "Sheriff" aseguró que ya es una constante la "falta de seguridad jurídica dentro del juego" y que en el fútbol argentino reina la imprevisibilidad, ya que nunca se sabe bajo qué criterio se sancionará una falta.
Castrilli también se tomó un momento para analizar el penal que Leandro Paredes cambió por gol en el primer tiempo. En este caso, el exárbitro coincidió con la decisión de Herrera: aseguró que la mano de Lautaro Rivero fue correctamente sancionada ya que el brazo estaba separado del cuerpo y bloqueó la trayectoria del remate de Merentiel.
Sin embargo, aclaró que no correspondía la segunda tarjeta amarilla para el defensor de River, tal como reclamaban desde el banco de Boca, debido a que la falta no configuraba una conducta adicional sancionable. De esta manera, validó el gol de Paredes pero fue lapidario con la omisión del penal final, sumando más leña al fuego en una semana que promete ser eterna en Núñez.
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