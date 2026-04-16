Buscan a un paciente que se escapó del Hospital Borda
Jorge Del Arca desapareció misteriosamente dentro del Hospital Borda. Su familia denuncia que las autoridades locales no dan ninguna respuesta oficial.
La desesperación crece día tras día para la familia de Jorge Del Arca, un paciente que desapareció sin dejar ningún rastro dentro del Hospital Borda de Buenos Aires el pasado jueves 17 de marzo. El hombre padece una grave enfermedad en estado muy avanzado y necesita de atención médica y asistencia permanente durante las 24 horas.
Denucia por el misterio del desaparecido del Hospital Borda
Según detalla la publicación difundida por Graciela Valdetari en las redes sociales, Jorge sufre del "Mal de Huntington" en una etapa sumamente avanzada. Esta condición neurodegenerativa provoca que el paciente apenas pueda caminar o moverse por sus propios medios, lo que vuelve aún más inexplicable su repentina ausencia de las instalaciones del establecimiento psiquiátrico.
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Los familiares denuncian nulas respuestas por parte del Hospital Borda. Aseguran con gran angustia que las autoridades médicas no les permiten revisar las cámaras de seguridad del sitio, y que hasta el momento no han recibido ningún tipo de explicación formal por parte del director de la institución.
Para aportar cualquier tipo de información certera sobre su paradero, el círculo íntimo del paciente solicitó comunicarse urgentemente a los teléfonos de contacto de Graciela (11-2401-8636) o Antonella (11-6480-3311).
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