El abogado del detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba dijo que la chica "se iba con un amigo"

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Barrelier le presentó a la fiscalía el nombre de ese "amigo" de Agostina, y su abogado aclaró este miércoles que la adolescente "nunca ingresó al domicilio" de su defendido, ubicado sobre la calle Del Campillo.

Dónde se perdieron los pasos de Agostina Vega

Eran más de las 22 cuando Agostina le dijo a su familia que iría a comer al negocio de su abuelo, en el barrio Mosconi de la ciudad de Córdoba, pero a las 23, cuando su hermano de siete años la fue a buscar, saltó a la vista el engaño: la adolescente había desaparecido.

Agostina tomó un remís para ir a la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, una zona que "está llena de hoteles alojamiento", según comentaría el chofer del auto luego de su desaparición.

El remisero quedó extrañado con el pedido, pero la joven aseguró que iba a encontrarse con alguien conocido para buscar un "regalo sorpresa" para su madre, Melisa.

Tanto Melisa como su abuela, Elizabeth, revelaron a los medios de comunicación que la adolescente llegó a mentirle también a sus amigas, a quienes les envió un mensaje de voz con la misma explicación del "regalo sorpresa" que le había comunicado al remisero.

La familia de la adolescente aseguró que tiene acceso a su perfil de Instagram pero no la de Tik Tok, y el caso todavía es materia de investigación.