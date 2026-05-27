El abogado del detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba dijo que la chica "se iba con un amigo"
La Justicia de Córdoba ordenó la detención de un hombre de 33 años que se reunió el sábado pasado con Agostina Vega. La chica desapareció ese día.
El abogado del único detenido hasta el momento por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, aseguró este miércoles que la adolescente de 14 años le dijo a su cliente "que se iba con un amigo".
"Sí tuvo contacto en el momento previo por un llamado. Ella le pidió que le colaborara para pagarle un taxi porque estaba cerca de su casa. Él lo hizo porque la conocía con anterioridad", aseguró Jorge Sánchez del Bianco, representante legal de Claudio Barrelier, de 33 años.
Todavía no existe imputación alguna contra Barrelier, pero el hombre quedó detenido en conexión con la desaparición de Agostina porque fue la última persona -que se sepa hasta ahora- que la vio el sábado pasado.
De hecho, tras asegurarle a la madre de la menor que no la había visto esa noche, Barrelier declaró luego que sí se encontró con ella y que la acompañó dos cuadras por la calle hasta que alguien pasó a buscarla en auto.
"Ella tenía comunicación con quien sería su amigo. Ahí aparece un vehículo, ella le dijo que se iba con él y se va", relató el abogado, quien aseguró que la adolescente le pidió a su cliente que la llevara a la casa de ese conocido pero el hombre "dijo que no porque no tenía movilidad".
Barrelier le presentó a la fiscalía el nombre de ese "amigo" de Agostina, y su abogado aclaró este miércoles que la adolescente "nunca ingresó al domicilio" de su defendido, ubicado sobre la calle Del Campillo.
Dónde se perdieron los pasos de Agostina Vega
Eran más de las 22 cuando Agostina le dijo a su familia que iría a comer al negocio de su abuelo, en el barrio Mosconi de la ciudad de Córdoba, pero a las 23, cuando su hermano de siete años la fue a buscar, saltó a la vista el engaño: la adolescente había desaparecido.
Agostina tomó un remís para ir a la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, una zona que "está llena de hoteles alojamiento", según comentaría el chofer del auto luego de su desaparición.
El remisero quedó extrañado con el pedido, pero la joven aseguró que iba a encontrarse con alguien conocido para buscar un "regalo sorpresa" para su madre, Melisa.
Tanto Melisa como su abuela, Elizabeth, revelaron a los medios de comunicación que la adolescente llegó a mentirle también a sus amigas, a quienes les envió un mensaje de voz con la misma explicación del "regalo sorpresa" que le había comunicado al remisero.
La familia de la adolescente aseguró que tiene acceso a su perfil de Instagram pero no la de Tik Tok, y el caso todavía es materia de investigación.
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