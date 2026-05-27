Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

“Hay una cámara que los toma a ambos caminando juntos, por lo que descarta esta versión del rodado rojo y lo pone aún más en el foco a este sujeto que no sabe dar una explicación clara sobre qué hacía Agostina casi a las 11 de la noche con él, que tiene 20 años más”, indicó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina.

El perfil del sospechoso

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Un dato que agrava la situación judicial del acusado es que, de acuerdo con la letarada, Barrelier tiene actualmente tres causas en la Justicia de Córdoba: una por hurto, otra por amenazas y una tercera por privación ilegítima de la libertad, misma calificación que tiene el expediente que investiga la desaparición de Agostina.

Claudio Barrelier se reconoce como hincha fanático de Instituto de Córdoba. En su perfil de la red social Facebook, tiene una foto de portada en el estadio de “La Gloria” e incluso lleva ese apodo junto a su nombre.

En este sentido, según pudieron reconstruir los investigadores, Barrelier compartía grupos de hinchas de Instituto de Córdoba con Melisa, madre de la menor.

En su imagen de perfil se lo ve parado al lado de una camioneta blanca con una remera negra, lentes de sol, una cadena y su celular en la mano.

En Instagram, por su parte, comparte la siguiente leyenda junto a un emoji del signo Leo: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal debes desear el bien (sic)”.

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba

chica desaparecida cordoba La Justicia activó un pedido de paradero tras la desaparición de Agostina Madeleine Vega.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo luego de las 22.30 cuando tomó un remis desde su casa en el barrio General Mosconi hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, a pocas cuadras del domicilio del detenido, en barrio Cofico.

La familia de la adolescente sostiene que Agostina fue hasta allí engañada por el imputado tras una presunta manipulación planificada bajo la excusa de que iban a comprarle un regalo sorpresa a Melina, su mamá.

“Mi hija no es una nena de calle, no sabe manejarse en colectivo, no sabe los nombres de las calles de Córdoba, no sabe manejarse sola”, afirmó hoy Melisa. En la misma línea, aseguró que la chica “nunca se hubiese tomado un remís” sin estar acompañada.

Agostina Vega vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas al momento de su desaparición. Cualquier dato o información sobre su paradero puede brindarse al teléfono 3515192014, de Gabriel Vega, su padre.