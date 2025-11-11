Búsqueda de Débora en Necochea: encontraron una carpa y ropa con manchas de sangre
Débora Bulacio fue vista por última vez en un camping. Su novio está detenido, tiene rasguños y se negó a declarar.
La investigación por la desaparición de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años que fue vista por última vez el sábado en el Camping Miguel Lillo de Necochea, arrojó nuevos resultados tras el hallazgo de una carpa y prendas con manchas de sangre en su interior. Por el caso se encuentra detenido su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez.
La carpa, que pertenecía a Débora y a Gutiérrez, fue encontrada embolsada y cerrada detrás de unos médanos, cerca del Parador 38, a unos 20 minutos a pie del camping, hacia la zona sur. En su interior, personal policial encontró prendas con posibles manchas hemáticas, las cuales serán analizadas por los peritos, según informaron en C5N.
Débora había viajado a Necochea acompañada por Gutiérrez, de 32 años, quien se encuentra detenido y con prisión preventiva tras ser imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Tras el análisis de las cámaras de seguridad internas del camping, se descubrió a Gutiérrez arrastrando un bulto hasta un alambrado, el cual luego fue encontrado roto.
Según los testigos, ambos habían mantenido una discusión el sábado por la tarde. Tras esto, el hombre se retiró solo del lugar en horas de la noche, mientras que Débora nunca realizó el check-out ni volvió a comunicarse con su familia luego de ese día. Todo fue alertado por un sereno del lugar que dio aviso a las autoridades policiales.
Al día siguiente, Gutiérrez intentó abandonar Necochea “a dedo” pero fue interceptado y detenido por la Policía en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando caminaba hacia la Ruta Provincial 86.
El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El hombre, que tenía rasguños en el cuello, se negó a declarar.
Mientras avanza la investigación, se espera que el miércoles llegue una división de canes de la policía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y la localización de restos humanos. Una de las hipótesis se centran en que Gutiérrez habría enterrado el cuerpo de Débora en algún sitio entre el camping y el parador.
El último audio de Débora a su familia: “No la estoy pasando bien”
En las últimas horas se conoció cuál fue uno de los últimos mensajes que Bulacio le envió a su familia. En el audio, la mujer hace referencia a que no estaba pasando una buena situación. Por la grabación, se entiende que se encuentra caminando, sola y con la voz angustiada.
“Hola, ¿qué tal? ¿cómo dice que le va? Acá estoy, en Necochea, pasándola no muy bien, pero bueno, intentando pasarla bien ahora. A ver si me pongo las pilas y trato de pasarla bien, porque la verdad que la vengo pasando súper mal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero bueno”, se la escucha pronunciar a Débora.
El lunes, su hija Tatiana habló con los medios y reveló cuál fue la última comunicación que había mantenido con su mamá. “Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, contó en diálogo con TN e informó: “Mi mamá desapareció el sábado a la noche en Necochea”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario