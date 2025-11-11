Búsqueda de Débora en Necochea: encontraron una carpa y ropa con manchas de sangre

Al día siguiente, Gutiérrez intentó abandonar Necochea “a dedo” pero fue interceptado y detenido por la Policía en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando caminaba hacia la Ruta Provincial 86.

El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El hombre, que tenía rasguños en el cuello, se negó a declarar.

Mientras avanza la investigación, se espera que el miércoles llegue una división de canes de la policía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y la localización de restos humanos. Una de las hipótesis se centran en que Gutiérrez habría enterrado el cuerpo de Débora en algún sitio entre el camping y el parador.

El último audio de Débora a su familia: “No la estoy pasando bien”

En las últimas horas se conoció cuál fue uno de los últimos mensajes que Bulacio le envió a su familia. En el audio, la mujer hace referencia a que no estaba pasando una buena situación. Por la grabación, se entiende que se encuentra caminando, sola y con la voz angustiada.

“Hola, ¿qué tal? ¿cómo dice que le va? Acá estoy, en Necochea, pasándola no muy bien, pero bueno, intentando pasarla bien ahora. A ver si me pongo las pilas y trato de pasarla bien, porque la verdad que la vengo pasando súper mal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero bueno”, se la escucha pronunciar a Débora.

audio mujer desaparecida necochea

El lunes, su hija Tatiana habló con los medios y reveló cuál fue la última comunicación que había mantenido con su mamá. “Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, contó en diálogo con TN e informó: “Mi mamá desapareció el sábado a la noche en Necochea”.