Fuerte choque entre dos colectivos en Plaza Italia dejó al menos cinco heridos
El siniestro ocurrió en el cruce de Santa Fe y Darregueyra. Una persona fue trasladada al Hospital Fernández.
Dos colectivos de las líneas 59 y 39 chocaron este martes en el Metrobús de la avenida Santa Fe y Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo. El siniestro, reportado por equipos de emergencia, provocó una amplia movilización de recursos y alteró la circulación vehicular en una de las zonas más transitadas del distrito.
Según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), en total cinco pasajeros sufrieron lesiones producto de la colisión, tres de ellos masculinos y dos femeninos, sin víctimas menores de edad. De los heridos, cuatro fueron atendidos en el lugar y uno debió ser trasladado al Hospital Fernández para su evaluación y atención especializada.
Los servicios de emergencia emplearon once unidades móviles para asistir a las víctimas y asegurar la zona. No se requirió la intervención de aeronaves, de acuerdo con la información proporcionada. Las edades de los afectados corresponden en su mayoría a adultos, con solo un caso sin determinar.
Por el operativo se generó demoras en el tránsito, ya que la intersección de Santa Fe y Darregueyra quedó parcialmente restringida por la presencia de los servicios de emergencia y las tareas realizadas en el lugar. El incidente no afectó al resto de los pasajeros, quienes descendieron de los vehículos bajo supervisión del personal interviniente.
Las autoridades trabajan en la reconstrucción de la secuencia que llevó al choque, mientras la Policía de la Ciudad y efectivos sanitarios mantienen el monitoreo de la zona hasta normalizar la circulación y descartar riesgos adicionales.
Accidente en la 9 de Julio: chocaron una moto, un auto y un colectivo
Un violento choque múltiple entre un colectivo de la línea 39, un automóvil Fiat Palio -conducido por un agente policial de la Provincia de Buenos Aires- y una motocicleta provocó tres heridos este martes por la mañana en la intersección de avenida Santa Fe y 9 de Julio, barrio porteño de Retiro. El accidente, ocurrido en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, obligó a interrumpir la circulación y generó una importante congestión vehicular en los accesos al centro de la Ciudad de Buenos Aires.
El auto volcó tras impactar contra la moto, que quedó tendida sobre el asfalto con sus dos ocupantes. El golpe fue tan fuerte que los testigos alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia, que arribaron pocos minutos después.
Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 1 A y varias ambulancias del SAME, trabajaron de manera coordinada en el operativo de rescate. El equipo médico inmovilizó a la pareja de motociclistas para evitar lesiones cervicales y los trasladó al Hospital Fernández, donde ingresaron con diagnóstico de politraumatismos. La mujer sufrió un traumatismo craneal grave y fue derivada con prioridad, mientras que su acompañante permanecía estable.
En tanto, el conductor del Fiat Palio, que vestía uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también fue atendido en el lugar por politraumatismos y luego derivado, bajo consigna policial. Ninguno de los pasajeros del colectivo resultó herido, aunque tanto ellos como el chofer fueron atendidos por personal médico de manera preventiva.
El expediente quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del juez Ángel Palópoli, quien dispuso la realización de test de alcoholemia a ambos conductores y el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano para reconstruir la secuencia exacta del impacto y determinar responsabilidades.
