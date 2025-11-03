Revelan el chat que anticipó la tragedia en Necochea: "Te vas a ir todo cortado, ya te avisé"

Los chats dejan al descubierto que la víctima se conocía con los agresores, y que más de una persona sabía de la fricción entre ellos.

El agresor fue detenido por la Policía bonaerense y ya está alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, donde quedó a cargo de la Justicia provincial.

Mientras tanto avanza la causa, que fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.