Revelan el chat que anticipó la tragedia en Necochea: "Te vas a ir todo cortado, ya te avisé"
Bautista fue asesinado durante la madrugada frente al casino de Necochea. Por el crimen está detenido uno de los adolescentes del chat donde fue amenazado.
Un grupo de jóvenes quedó en medio de una investigación judicial por el asesinato de un adolescente de 15 años que fue apuñalado el sábado pasado durante una pelea frente al casino de Necochea, provincia de Buenos Aires. Este lunes salieron a la luz las capturas del chat de Whatsapp donde se fogoneó la pelea fatal.
Bautista fue asesinado cerca de la 1.30 del sábado en medio de la calle, en la costanera a la altura del casino de Necochea, pero al menos un día antes había 14 personas en línea a las 2.23 de la madrugada en el grupo de Whatsapp "Todo Neco", donde varias personas lo amenazaron de muerte.
"Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé, el que avisa no traiciona", fue uno de los mensajes que más sobresalieron del chat, que ya fue incorporado a la causa judicial por el asesinato del chico.
Hasta la fecha hay un detenido por el crimen, que tiene 17 años y cuya identidad está a resguardo por su edad. Ese joven es uno de los que aparecen en el video de la pelea que se hizo viral en las últimas horas, informó el canal C5N.
"Donde te agarre a tiros vamos a ver quién corre", sentenció otro joven, a lo que Bautista retrucó con un "cae ya, dale, move".
Los chats dejan al descubierto que la víctima se conocía con los agresores, y que más de una persona sabía de la fricción entre ellos.
El agresor fue detenido por la Policía bonaerense y ya está alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, donde quedó a cargo de la Justicia provincial.
Mientras tanto avanza la causa, que fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario