Necochea: buscan a una mujer que desapareció en un camping

El dramático pedido de auxilio de un nene a la Policía: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!"

Un dramático caso de violencia de género estremece al barrio Parque Palermo de la ciudad de Mar del Plata donde un hombre atacó a su pareja con un cuchillo en frente de su hijo. El menor, que presenció toda la escena, logró escapar y pedir ayuda a la policía. “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, expresó.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch. Fuentes policiales detallaron que el hombre, de 40 años, discutió con su pareja, una mujer de 37, y tras tirarla al piso, le apoyó el cuchillo en la garganta, provocándole un corte superficial.

El hijo de ambos, testigo de la violenta escena, logró escapar de la casa y corrió varias cuadras en busca de ayuda hasta que encontró un móvil policial y le relató lo que sucedía: “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el menor cuando se cruzó con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso.

Inmediatamente los policías contuvieron al chico. El menor, aun el shock por la brutal secuencia que había presenciado les relató con detalles lo que sucedía en su casa y guió a los policías hasta su domicilio, donde ocurría el ataque.

Cuando los efectivos policiales llegaron, el hombre había liberado a la víctima, pero todavía continuaba alterado.

Los policías contuvieron a la mujer y la pusieron a resguardo. En tanto, el agresor - cuyos datos se mantienen en reserva para proteger la identidad de la víctima y su hijo - fue detenido en el lugar.

Los efectivos secuestraron además dos cuchillas, una de ellas de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros, las cuales habrían sido utilizadas por el agresor para atacar a su pareja.

Tras la detención, la víctima solicitó protección urgente con una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra su pareja. Las medidas serán tramitadas por la Justicia para que sean de carácter permanente.

El caso quedó en manos de la fiscal de flagrancia, Mariana Baqueiro, quien decidió imputar al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.