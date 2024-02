Derrumbe en Caballito: vecinos reclaman pertenencias y una solución habitacional

Fuentes del Ministerio Publico Fiscal informaron a Télam que la constructora a cargo de la demolición de la clínica que se encontraba lindera a las viviendas y la excavación realizada para la construcción de un edificio con dos subsuelos de estacionamiento se encuentra a cargo de Qubo Proyectos y Negocios.

El sitio web de la constructora no se encuentra activo y ninguna persona atendió el teléfono de contacto, aunque mencionan, entre otras obras, la proyectada sobre la avenida Pedro Goyena 551, contigua a la propiedad horizontal.

Familias acompañaban esta mañana a Milanese junto a sus hijos e hijas para reclamar por el ingreso a sus viviendas que no se derrumbaron y solicitaron una solución habitacional.

Según explicó Milanese, "la excavación era para hacer dos subsuelos de cocheras y no hubo ningún apuntalamiento, le mostramos al constructor cómo se empezó a desmoronar el pasillo y cómo se estaban separando las juntas de las baldosas, pero nos dijeron que no nos preocupáramos, que no era peligroso, que se iban a ocupar de apuntalar e iban a hacer arreglos cuando terminara la excavación".

La propietaria informó que había realizado denuncias previas a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno porteño mientras que pensaban realizar una demanda conjunta con el resto de los vecinos.

El reclamo de los afectados

Un vecino reclamó a los gritos que "algún político presente la billetera para asegurarnos a cada familia una vivienda sobre Pedro Goyena con cuatro habitaciones, porque esto no se soluciona mañana y tenemos que gastar en comida, alquiler y tenemos chicos que empiezan las clases", un pedido que también apoyó Ingrid Vadalá.