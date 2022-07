"Aníbal Troilo me inició en la droga": la dura confesión de Cacho Fontana

"Vamos a contar algo muy particular: en aquel tiempo, era muy lógico que vos vieras a Pichuco con una alegría superior. Le pregunté a él qué había en el papelito que abría él", comenzó en su crudo relato. "'Vos tenés que aspirar, no hay que soplar'. Me decía que era para ver las bujías con más potencia", dijo.