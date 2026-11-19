Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón de barro enlodará el fin de semana largo en Buenos Aires
Un brusco desmejoramiento meteorológico traerá un tormentón desde el viernes por la mañana hasta la medianoche del sábado en el Área Metropolitana.
Una actualización en el pronóstico del tiempo encendió las alertas ante la llegada de un tormentón de barro que complicará los planes durante el fin de semana largo en Buenos Aires. Tras un jueves agradable con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados, las precipitaciones dirán presente desde la mañana del viernes.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas el viernes y el sábado
De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, el mal tiempo se concentrará en dos tramos clave del descanso extendido, alternando chaparrones intermitentes con períodos de nubosidad variable:
-
Viernes 20 de noviembre: las primeras lluvias débiles comenzarán alrededor de las 8:00 de la mañana y continuarán durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia las 17:00 y las 20:00 horas se intensificará la inestabilidad con la llegada de chubascos tormentosos (acumulando cerca de 7,6 mm en la jornada), con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 25 y vientos de hasta 38 km/h.
Sábado 21 de noviembre: la jornada arrancará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados (mínima de 15°). Sin embargo, hacia la noche regresarán las precipitaciones: se esperan lluvias débiles desde las 20:00 hasta las 00:00 horas (2,5 mm estimados), manteniendo el ambiente húmedo e inestable.
Cuándo mejora el clima y cómo seguirá el resto del fin de semana largo
Una vez superadas las tormentas nocturnas del sábado, las condiciones meteorológicas mostrarán una marcada mejoría para disfrutar al aire libre durante el cierre del descanso turístico:
-
Domingo 22 de noviembre: cielo mayormente despejado con algunos intervalos de nubes y claros, sin probabilidad de lluvias, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26°.
Lunes 23 de noviembre: jornada a pleno sol y ambiente cálido en el Área Metropolitana, con registros térmicos que oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 28 grados de máxima, ideal para el cierre del fin de semana largo antes de un nuevo desmejoramiento previsto recién para el martes 24.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario