Viernes 20 de noviembre: las primeras lluvias débiles comenzarán alrededor de las 8:00 de la mañana y continuarán durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia las 17:00 y las 20:00 horas se intensificará la inestabilidad con la llegada de chubascos tormentosos (acumulando cerca de 7,6 mm en la jornada), con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 25 y vientos de hasta 38 km/h.