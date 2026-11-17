A qué hora llega el tormentón de barro que enlodará el fin de semana largo en Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa el regreso de un tormentón al AMBA justo en el inicio del descanso extendido. El detalle hora por hora.
Tras una seman de inestabilidad en Buenos Aires, el pronóstico del tiempo vuelve a encender las alertas de cara al inicio del fin de semana largo. Un tormentón de barro hará su ingreso durante la jornada del viernes 20 de noviembre, alterando los planes al aire libre.
A qué hora llega la lluvia y la tormenta este viernes 20 de noviembre
Según el reporte detallado hora por hora del portal especializado Meteored, el viernes comenzará con buen tiempo, cielo despejado en la madrugada y una temperatura mínima agradable de 19 grados (con marcas de 20° a las 03:00 y 06:00). Sin embargo, el aumento de la nubosidad durante la mañana dará paso a un desmejora progresiva a partir de la mitad del día:
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- 12:00 horas: se registrarán las primeras lluvias débiles, con un 40% de probabilidad de precipitación, una temperatura de 23 grados y vientos del sector oeste.
- 15:00 horas: la inestabilidad ganará terreno con nuevas lluvias débiles y una probabilidad que trepa al 60%, acompañadas por una máxima térmica de 25 grados y ráfagas del noroeste de hasta 26 km/h.
- 18:00 horas: llegará el momento más crítico de la jornada con el desarrollo de tormentas (60% de probabilidad en la franja horaria y un 80% en el acumulado diario), viento oeste a 21 km/h y una temperatura de 24 grados.
Hacia las 21:00 horas, el sistema frontal comenzará a desplazarse, dejando nubes y claros con 22 grados, para finalmente despejarse por completo hacia la medianoche con una marca de 20 grados.
Cómo sigue el clima durante el resto del fin de semana largo
Para alivio de quienes planean actividades recreativas o escapadas turísticas, el mal tiempo quedará circunscripto exclusivamente al viernes. El pronóstico extendido confirma una mejora definitiva a partir del sábado 21 de noviembre, jornada que se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 27 grados de máxima.
El domingo 22 mantendrá exactamente las mismas condiciones estables —con registros de entre 17 y 27 grados—, mientras que el lunes 23 de noviembre cerrará el fin de semana largo a puro sol y calor primaveral, alcanzando una máxima de 29 grados.
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