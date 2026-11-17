A qué hora llega la lluvia y la tormenta este viernes 20 de noviembre

Según el reporte detallado hora por hora del portal especializado Meteored, el viernes comenzará con buen tiempo, cielo despejado en la madrugada y una temperatura mínima agradable de 19 grados (con marcas de 20° a las 03:00 y 06:00). Sin embargo, el aumento de la nubosidad durante la mañana dará paso a un desmejora progresiva a partir de la mitad del día: