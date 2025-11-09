Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias a Buenos Aires tiene nueva fecha: cuándo se larga otra vez

El sitio especializado Meteored coincide con el martes como fecha de clima inestable. Este porta tiene entre 30 y 70% de probabilidades de "lluvia débil" entre las 14 y las 23 horas.

smn (1) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Luego, la semana recuperaría las buenas condiciones, ya que el miércoles se espera sin precipitaciones. El SMN prevé cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.

Del mismo modo, el jueves tendría cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.

La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y hasta la noche; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.