Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias a Buenos Aires tiene nueva fecha: cuándo se larga otra vez
El Servicio Meteorológico Nacional ya le puso fecha a la vuelta de las lluvias y hasta tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de lo que fue un viernes con lluvias y tormentas, el fin de semana transcurrió con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y tendencia que se mantendría por pocos días, ya que cambió el pronóstico y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que vuelva la inestabilidad.
El domingo tuvo buen tiempo y temperaturas agradables, y se espera que así inicie la semana. El lunes se presentaría con cielo despejado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 14 y 27 grados.
Sin embargo, el clima estable no duraría mucho más y la continuidad de la semana sería nuevamente con precipitaciones en el AMBA, algunas de las cuales podrían ser fuertes.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN ya prevé una vuelta de precipitaciones para el martes 11 de noviembre en el AMBA. El organismo estima una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el martes como fecha de clima inestable. Este porta tiene entre 30 y 70% de probabilidades de "lluvia débil" entre las 14 y las 23 horas.
Luego, la semana recuperaría las buenas condiciones, ya que el miércoles se espera sin precipitaciones. El SMN prevé cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y hasta la noche; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
