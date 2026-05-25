Cambió el pronóstico y las lluvias tienen fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga

Cómo estará el tiempo en la última semana de mayo

El clima acompañará el cierre del mes con condiciones muy favorables, ideal para actividades al aire libre y con el AMBA libre de lluvias.

Para este martes 26, se espera una jornada a pleno sol con cielo despejado casi todo el día. Los vientos rotarán al sudoeste y el termómetro oscilará entre los 10 °C y los 17 °C. En tanto, para el miércoles 27 y jueves 28, se mantendrá el buen tiempo, aunque con un leve aumento de la humedad y la nubosidad.

Las temperaturas rondarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C.

Cielo parcialmente nublado buenos aires Centro de Buenos Aires.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.