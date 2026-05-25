Cambió el pronóstico y las lluvias tienen fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga
De acuerdo a los pronosticadores, el AMBA volverá a afrontar lluvias y tormentas, aunque no todavía. Enterate acá cuándo volverá a llover.
Luego de varias jornadas de frío intenso en casi todo el territorio nacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un incremento paulatino de las temperaturas (tanto mínimas como máximas) en las regiones norte, centro y en sectores de la Patagonia, que traerá lluvias a la brevedad.
Por ello, el sitio Meteored ya se encargó de alertar cuándo será el regreso de las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Cuándo volverá a llover en el AMBA
De acuerdo al sitio mencionado, el miércoles 3 de junio es la fecha señalada para que las lluvias y tormentas vuelvan a presentarse en Capital y Gran Buenos Aires.
Cómo estará el tiempo en la última semana de mayo
El clima acompañará el cierre del mes con condiciones muy favorables, ideal para actividades al aire libre y con el AMBA libre de lluvias.
Para este martes 26, se espera una jornada a pleno sol con cielo despejado casi todo el día. Los vientos rotarán al sudoeste y el termómetro oscilará entre los 10 °C y los 17 °C. En tanto, para el miércoles 27 y jueves 28, se mantendrá el buen tiempo, aunque con un leve aumento de la humedad y la nubosidad.
Las temperaturas rondarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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