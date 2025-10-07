Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires ya tiene fecha: cuándo se vienen las tormentas

La semana cierra el viernes todavía con buenas condiciones del clima. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, y 13 grados de mínima, llegando a 29 de máxima, en el día más caluroso.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN prevé que el fin de semana inicie con buenas condiciones. El sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 15 y 28 grados, manteniéndose el calorcito.

Sin embargo, el cambio del pronóstico prevé el regreso de las precipitaciones en el AMBA para el domingo. El organismo informa probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a un descenso térmico, con marcas de entre 15 y 19 grados.

smn (46) Pronóstico de lluvias y tormentas para el domingo en el AMBA.