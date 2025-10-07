Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires ya tiene fecha: cuándo se vienen las tormentas
En plena primavera, el Servicio Meteorológico Nacional ya anticipa cuándo se dará el regreso de las lluvias y tormentas en el AMBA.
Las lluvias y tormentas fuertes del fin de semana parecen haber quedado momentáneamente atrás, por lo que la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanza acorde a la primavera, con buenas condiciones y temperaturas agradables, pero cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y hay nueva fecha para las próximas precipitaciones.
Al igual que el lunes, el martes transcurrió en el AMBA con buen tiempo, con cielo ligeramente nublado y una importante amplitud térmica, con mañana y noche frías y tardes más templadas, con marcas de entre 4 y 23 grados.
De esta manera, se espera un ascenso de las temperaturas para los próximos días, con un miércoles que tendría cielo ligeramente nublado en la madrugad ay mañana, y despejado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 10 y 25 grados.
De igual forma, el jueves se anticipa con cielo entre despejado y algo nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27.
La semana cierra el viernes todavía con buenas condiciones del clima. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, y 13 grados de mínima, llegando a 29 de máxima, en el día más caluroso.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN prevé que el fin de semana inicie con buenas condiciones. El sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 15 y 28 grados, manteniéndose el calorcito.
Sin embargo, el cambio del pronóstico prevé el regreso de las precipitaciones en el AMBA para el domingo. El organismo informa probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a un descenso térmico, con marcas de entre 15 y 19 grados.
