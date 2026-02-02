Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo
En plena ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored tienen fecha para el regreso de las lluvias al AMBA y hasta tormentas.
Arrancó este lunes la tercera ola de calor del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera varias jornadas con temperaturas elevadas, el sitio especializado Meteored ya tiene una fecha para la vuelta de las lluvias.
El inicio de la semana estuvo signado por una alerta amarillo por temperaturas extremas, ya que las marcas se ubicaron entre 22 y 34 grados, acompañado de buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado.
El organismo nacional prevé que la continuidad de la semana sea con calor, y que el martes tenga un tiempo similar, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 23 y 34 grados.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
A diferencia del SMN, el sitio especializado Meteored cambió su pronóstico y tiene 30% de probabilidades de lluvia débil para este martes 3 de febrero en horas de la tarde.
El miércoles, para ambos pronosticadores, se anticipa con buen clima. El organismo nacional espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, todavía con mucho calor, producto de las temperaturas de entre 24 y 32 grados.
El jueves también sería con precipitaciones en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 33; mientras que Meteored, además, informa chances de tormentas en horas de la noche.
Si bien el portal especializado mantiene pronósticos de tormentas para la madrugada del viernes, el organismo nacional espera que el cierre de la semana sea con buen tiempo pero con un alivio al calor. El ingreso del frente frío haría bajar drásticamente las temperaturas, para dar lugar a una seguidilla de jornadas más templadas.
De esta manera, el SMN prevé un viernes con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con 21 grados de mínima y 28 de máxima.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario