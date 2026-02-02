Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo

meteored

El miércoles, para ambos pronosticadores, se anticipa con buen clima. El organismo nacional espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, todavía con mucho calor, producto de las temperaturas de entre 24 y 32 grados.

El jueves también sería con precipitaciones en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 33; mientras que Meteored, además, informa chances de tormentas en horas de la noche.

smn (2)

Si bien el portal especializado mantiene pronósticos de tormentas para la madrugada del viernes, el organismo nacional espera que el cierre de la semana sea con buen tiempo pero con un alivio al calor. El ingreso del frente frío haría bajar drásticamente las temperaturas, para dar lugar a una seguidilla de jornadas más templadas.

De esta manera, el SMN prevé un viernes con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con 21 grados de mínima y 28 de máxima.