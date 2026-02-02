La alerta por tormentas fuertes con granizo que sacude hoy lunes a varias zonas del país: qué dice el SMN

Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La nueva semana da inicio con la llegada de la tercera ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con buenas condiciones del clima pero elevadas temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el lunes que se presenta muy caluroso, con nubosidad variable y marcas térmicas que rondarán entre 23 y 34 grados.