La alerta por tormentas fuertes con granizo que sacude hoy lunes a varias zonas del país: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable continúa este lunes en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 2 de febrero a regiones de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.
Una alerta amarilla por viento también afectaba a zonas de la cordillera de las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro; mientras que en la costa de Santa Cruz y Chubut, regía un aviso por lluvias fuertes.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La nueva semana da inicio con la llegada de la tercera ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con buenas condiciones del clima pero elevadas temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes que se presenta muy caluroso, con nubosidad variable y marcas térmicas que rondarán entre 23 y 34 grados.
