Cambió el pronóstico y se afianza la fecha de las lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las precipitaciones

Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 7 grados para la mínima y 20 para la máxima; mientras que el cierre de semana sería con un viernes de cielo entre parcial y mayormente nublado y un ascenso térmico, con 9 grados de mínima y 24 de máxima.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Cambió el pronóstico del SMN, que ahora prevé precipitaciones para el sábado. El organismo espera una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.

El sitio especializado Meteored coincide con el sábado como fecha de regreso del mal clima en el AMBA: marca 90% de probabilidades de "lluvia débil" desde las 6 de la mañana y hasta las 15.

El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado y temperaturas templadas de entre 9 y 23 grados.

smn sabado Pronóstico de lluvias para este sábado en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.