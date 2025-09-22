Cambió el pronóstico y se afianza la fecha de las lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional cambió su pronóstico de lluvias para el AMBA, y la vuelta del mal clima parece ser antes de lo previsto.
La llegada de la primavera al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vino de la mano con un leve descenso de las temperaturas, y a la espera de una semana con buenas condiciones del clima, comienza a afianzarse la fecha de regreso de las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las tormentas y la inestabilidad del fin de semana quedaron atrás, y el lunes transcurrió con buen tiempo pero fresco. Con cielo parcialmente nublado, las temperaturas rondaron entre 7 y 18 grados.
La tendencia se mantendría para el resto de la semana, por lo que el martes se presenta con cielo parcialmente durante el día, pasando a mayormente nublado en la noche; junto con temperaturas de entre 6 y 19 grados, en una de las jornadas más frescas.
El miércoles se prevé con similares condiciones, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; junto de 7 grados para la mínima y 18 de máxima.
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 7 grados para la mínima y 20 para la máxima; mientras que el cierre de semana sería con un viernes de cielo entre parcial y mayormente nublado y un ascenso térmico, con 9 grados de mínima y 24 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Cambió el pronóstico del SMN, que ahora prevé precipitaciones para el sábado. El organismo espera una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el sábado como fecha de regreso del mal clima en el AMBA: marca 90% de probabilidades de "lluvia débil" desde las 6 de la mañana y hasta las 15.
El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado y temperaturas templadas de entre 9 y 23 grados.
