Tragedia en Bolívar: un hombre murió al volcar con su camioneta durante el temporal

Al lugar acudieron efectivos de la policía local, bomberos y una ambulancia. Pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvar a Fuentes. También intervinieron agentes de la Policía Científica para llevar a cabo las pericias correspondientes. Cabe destacar que minutos antes se registró otro vuelco en la misma ruta, a pocos kilómetros de distancia, en la localidad de Unzué. En este caso, el vehículo despistó, pero no se reportaron heridos.

Impresionante choque en el Puente Chaco-Corrientes dejó al menos un muerto

Un violento choque múltiple se produjo este viernes por la tarde en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, dejando un saldo de al menos seis personas heridas y un muerto, según confirmaron fuentes oficiales.

image

El siniestro, ocurrido en plena hora pico, generó un verdadero caos vehicular y un impacto que rápidamente encendió la alarma en ambas orillas del Paraná.

Según informó El Litoral, la persona fallecida fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia, Chaco. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad.

choque puente chaco corrientes

El operativo de emergencia que paralizó el tránsito del canal interprovincial empezó poco después de las 16 de este viernes. Las fuentes policiales informaron que un camión sin frenos fue el que provocó el accidente.

Todo comenzó con un llamado desesperado al 911, con el que informaron que había personas atrapadas entre los autos y la situación era crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y los rescatistas encontraron una escena caótica.

Entre los hierros retorcidos, lograron identificar a varios heridos, que fueron asistidos de inmediato y trasladados en ambulancias al Hospital Perrando.

Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, indicó que se activaron protocolos de seguridad para prevenir incendios debido al derrame de combustible.

“Los autos se empiezan a descarrilar y empieza a arrastrar varios metros. Sacamos a otro abajo de un vehículo que se había caído con moto y todo, lo arrastró de tal forma que lo metió abajo del vehículo. Se quemó todo, se golpeó todo, pobrecito”, relató un testigo del accidente.

Y agregó, en diálogo con el portal local Más Contenidos: “Lo primero que hizo (el camión) fue volcar contra un colectivo y, a partir de ahí, empieza a golpear los autos. La moto estaba justo al lado nuestro, va a parar debajo de un vehículo. Pudimos levantarlo y sacar al muchacho que estaba abajo. Se apoyó todo el vehículo arriba de él”.

El accidente obligó a interrumpir totalmente la circulación en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco de Obaldía Eyseric, quien ordenó las pericias técnicas sobre el camión y los demás vehículos involucrados.