Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 22 de septiembre

El SMN no prevé precipitaciones en su pronóstico del tiempo extendido, por lo que informó que el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados, siendo la más calurosa de la semana; mientras que el sábado sería con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 y una máxima de 21.