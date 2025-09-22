Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 22 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera un inicio de semana con buen clima en el AMBA y temperaturas un poco más frescas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un fin de semana con lluvias y tormentas fuertes en lo que fueron los últimos días del invierno, pero con la llegada de la primavera se espera un inicio de semana con buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé que el lunes tenga cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 y 18 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el martes y miércoles se prevén similares condiciones, con cielo entre algo y mayormente nublado y temperaturas que serían de 6 y 7 grados para la mínima, respectivamente; y 18 y 17 de máxima, en cada caso.
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 9 grados para la mínima y 20 para la máxima.
El SMN no prevé precipitaciones en su pronóstico del tiempo extendido, por lo que informó que el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados, siendo la más calurosa de la semana; mientras que el sábado sería con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 y una máxima de 21.
