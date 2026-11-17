Miércoles: Se presentará con cielo entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas de entre 16 y 27 grados.

Jueves: Continuarán las condiciones estables con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas ubicadas entre una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados.

Viernes: El cierre de la semana laboral tendrá cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y la noche, con temperaturas de entre 18 y 26 grados.

Sábado: El fin de semana arrancará ideal para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y el termómetro moviéndose entre los 17 y 27 grados.