Cambió el pronóstico y se alejan las lluvias pero sigue el calor en el AMBA: qué días tendrán casi 30 grados
El Servicio Meteorológico actualizó su pronóstico y prevé buenas condiciones del clima para los próximos días, sin lluvias a la vista.
Cambio radical en el panorama meteorológico: luego de que se anunciaran tormentas fuertes y chaparrones para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte y confirmó que se fueron las lluvias del AMBA pero que se mantiene el calor en plena primavera.
De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una seguidilla de días estables, sin precipitaciones a la vista y con temperaturas que rozarán los 30 grados.
Para lo que resta de este martes, las tormentas quedaron completamente descartadas y se espera que la jornada continúe con cielo parcialmente nublado y un ambiente caluroso, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA: qué pasó con las lluvias y cómo sigue el calor
De acuerdo con la actualización del organismo oficial, el buen tiempo y las temperaturas cálidas se sostendrán durante toda la semana y el fin de semana:
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Miércoles: Se presentará con cielo entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas de entre 16 y 27 grados.
Jueves: Continuarán las condiciones estables con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas ubicadas entre una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados.
Viernes: El cierre de la semana laboral tendrá cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y la noche, con temperaturas de entre 18 y 26 grados.
Sábado: El fin de semana arrancará ideal para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y el termómetro moviéndose entre los 17 y 27 grados.
Domingo: Se espera cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados.
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