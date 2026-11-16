Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 16 de noviembre

Martes: Será la jornada más inestable, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones en la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 y 26 grados.

Miércoles: Mejoran las condiciones con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima será de 16 grados y la máxima trepará hasta los 28 grados.

Jueves: Se espera una jornada agradable con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que volverán a moverse entre los 16 y 28 grados.