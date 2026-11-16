Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 16 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con buenas condiciones del clima, pero con las lluvias acechando.
Tras un fin de semana casi ideal en cuanto al clima, marcado por el sol pleno y temperaturas propias del verano, el pronóstico del tiempo en el AMBA anticipa el inicio de una semana con abundante nubosidad y el inminente regreso de la inestabilidad.
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con cielo mayormente nublado y ambiente cálido en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, como antesala a las lluvias y tormentas previstas para el martes.
Para este lunes, el organismo meteorológico prevé una jornada sin precipitaciones en la región metropolitana, con cielo mayormente nublado durante la madrugada, nublado en la mañana y la tarde, y nuevamente mayormente nublado hacia la noche. El termómetro oscilará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.
Pronóstico del tiempo extendido: cuándo vuelven el clima inestable y las lluvias al AMBA
Luego de un arranque de semana seco pero nuboso, el mal tiempo ganará terreno a partir de la madrugada del martes. Así evolucionarán las condiciones climáticas durante el resto de la semana en el AMBA:
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Martes: Será la jornada más inestable, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones en la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 y 26 grados.
Miércoles: Mejoran las condiciones con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima será de 16 grados y la máxima trepará hasta los 28 grados.
Jueves: Se espera una jornada agradable con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que volverán a moverse entre los 16 y 28 grados.
Viernes: Regresará la inestabilidad con chaparrones en la madrugada y la mañana, aunque irá mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. La temperatura variará entre los 16 y 26 grados.
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