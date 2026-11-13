A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 10 grados la temperatura del AMBA en horas
Modelos meteorológicos anticipan el ingreso de un frente frío con tormentón y fuertes vientos en Buenos Aires. Conocé el detalle horario del brusco descenso.
El pronóstico del tiempo anuncia un drástico giro climático para el Área Metropolitana de Buenos Aires con la llegada de un tormentón y ráfagas de viento que desplomarán los termómetros en cuestión de horas. Tras jornadas de calor , el avance de una masa de aire frío traerá precipitaciones y provocará un marcado descenso térmico.
A qué hora llega la tormenta y cómo seguirá el clima en Buenos Aires
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De acuerdo con los datos horarios del portal especializado Meteored, el fenómeno meteorológico hará su ingreso en el AMBA durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre. El primer pulso de inestabilidad está previsto para las 02:00 horas, momento en que se registrará una tormenta con un 60% de probabilidad de lluvias y ráfagas del sector norte de hasta 30 km/h.
Sin embargo, el núcleo más intenso de precipitaciones se desatará a partir de las 05:00 de la mañana, alcanzando un 80% de probabilidades y un acumulado estimado de 12 milímetros de agua en pocas horas, acompañando un descenso de la temperatura hasta los 20 grados. Hacia las 08:00 y 11:00 horas, el temporal perderá fuerza dando paso a lluvias débiles, con ráfagas rotando al suroeste de hasta 30 km/h.
Por la tarde del sábado, las condiciones tenderán a mejorar con cielo despejado y una máxima de 27 grados, aunque el viento sur comenzará a limpiar la atmósfera hacia la noche, cerrando la jornada con 21 grados. Para el domingo 15, el ingreso de aire más fresco consolidará el alivio térmico con una mínima de 17 grados y una máxima de apenas 24 grados.
El brusco desplome de 10 grados hacia la próxima semana
Más allá del alivio del fin de semana, el pronóstico extendido advierte que el verdadero impacto del aire frío se sentirá hacia finales de la próxima semana. Luego de registrar picos térmicos de 29 grados el miércoles 18 y 28 grados el jueves 19, el ingreso de un nuevo sistema frontal con lluvias el viernes 20 de noviembre desplomará los registros en pocas horas.
Para esa jornada, el termómetro caerá abruptamente hasta alcanzar una máxima de apenas 21 grados y una mínima de 15 grados bajo condiciones de lluvia débil y vientos sostenidos del sur de hasta 22 km/h. El descenso se profundizará aún más en la madrugada del sábado 21, cuando la temperatura mínima tocará los 13 grados, marcando una amplitud térmica superior a los 10 grados respecto a los días previos.
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