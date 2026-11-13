A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 10 grados la temperatura del AMBA en horas

El brusco desplome de 10 grados hacia la próxima semana

Más allá del alivio del fin de semana, el pronóstico extendido advierte que el verdadero impacto del aire frío se sentirá hacia finales de la próxima semana. Luego de registrar picos térmicos de 29 grados el miércoles 18 y 28 grados el jueves 19, el ingreso de un nuevo sistema frontal con lluvias el viernes 20 de noviembre desplomará los registros en pocas horas.

Para esa jornada, el termómetro caerá abruptamente hasta alcanzar una máxima de apenas 21 grados y una mínima de 15 grados bajo condiciones de lluvia débil y vientos sostenidos del sur de hasta 22 km/h. El descenso se profundizará aún más en la madrugada del sábado 21, cuando la temperatura mínima tocará los 13 grados, marcando una amplitud térmica superior a los 10 grados respecto a los días previos.