A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 17 grados la temperatura de Buenos Aires

A partir de la tarde, la situación se intensificará y el frío polar se hará sentir con fuerza. Para las 21:00 horas, la temperatura caerá a 14°C, y hacia la medianoche tocará los 13°C, generando una sensación térmica de apenas 10°C producto del viento persistente. Este drástico enfriamiento obligará a los porteños a salir sumamente abrigados para enfrentar el cierre de la jornada.