A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 17 grados la temperatura de Buenos Aires
El pronóstico anticipa un cambio drástico. Conocé a qué hora llega el tormentón de lluvia y viento sur que desplomará las marcas térmicas en el AMBA.
Tras varios días de calor en la región metropolitana, el pronóstico advierte por un severo descenso térmico. El tormentón impulsado por fuertes ráfagas del sur cambiará rotundamente las condiciones actuales, marcando el abrupto final de las jornadas soleadas y primaverales en Buenos Aires.
Cuándo llega el tormentón y el frente frío a la Ciudad
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La semana continuará con temperaturas en ascenso, alcanzando un pico de calor el próximo sábado 14 de noviembre, cuando la máxima trepará hasta los 29°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, esta inercia cálida se quebrará definitivamente a mediados de la próxima semana, dándole paso a un sistema frontal que traerá un alivio helado.
El esperado cambio meteorológico llegará el miércoles 18 de noviembre, jornada para la cual se pronostica un 60% de probabilidades de precipitaciones. Según los datos meteorológicos, las lluvias débiles comenzarán alrededor de las 12:00 horas, acompañadas por intensas y frías ráfagas de viento sur que alcanzarán velocidades de hasta 48 km/h.
A partir de la tarde, la situación se intensificará y el frío polar se hará sentir con fuerza. Para las 21:00 horas, la temperatura caerá a 14°C, y hacia la medianoche tocará los 13°C, generando una sensación térmica de apenas 10°C producto del viento persistente. Este drástico enfriamiento obligará a los porteños a salir sumamente abrigados para enfrentar el cierre de la jornada.
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