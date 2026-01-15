Campana: las baleó para robarles la moto, lo detuvieron y ahora reciben amenazas

Robo en Campana: un detenido con antecedentes y amenazas a las víctimas

Tras el aviso a las autoridades, se inició un operativo cerrojo en las inmediaciones y el delincuente fue detenido al día siguiente tras un allanamiento en el barrio Las Acacias. Los testimonios tanto de las propias víctimas como de testigos fueron claves para dar con el agresor.

Al momento del allanamiento, el delincuente intentó oponer resistencia, pero finalmente fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, una de las víctimas se encargó de investigar al acusado. Descubrió que el atacante era vecino de ella y que incluso tenía antecedentes de causas por otros robos. Tras exponerlo, la joven comenzó a recibir amenazas, según informó Mauro Szeta.

Durante el procedimiento y posterior detención, la policía secuestró en el lugar a otras motocicletas y a un auto con pedido de captura, pero la moto Honda Wave 110 de color rojo hasta el día de hoy no aparece.