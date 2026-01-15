Campana: las baleó para robarles la moto, lo detuvieron y ahora reciben amenazas
El delincuente era vecino de una de las víctimas y les disparó dos veces a quemarropa. Ellas intentaron evitar el robo y se salvaron de milagro.
A Julieta y a Camila les dispararon dos veces para robarles la moto tras un feroz forcejeo en el barrio El Destino de la localidad bonaerense de Campana. El delincuente era vecino de la zona, fue detenido y ahora las víctimas reciben amenazas.
El violento robo ocurrió en la noche del viernes 2 de enero, alrededor de las 23:30, sobre la calle Mosconi. Allí, una de las jóvenes se encontraba parada junto a su moto Honda Wave 110 de color rojo, cuando un delincuente se acercó caminando y la interceptó. La chica salió corriendo a los gritos, pero volvió para intentar evitar el asalto. Fue entonces cuando el ladrón efectuó el primer disparo.
En simultáneo, la otra joven salió del interior de la casa y, ambas, sin pensarlo, se abalanzaron contra el delincuente en medio de gritos e insultos. Si bien lograron derribarlo de la moto, el ladrón se reincorporó y les apuntó a ambas. “¡No, por favor, no, no, ayuda!”, se las escucha gritar a las víctimas de forma desesperada.
El delincuente levantó la moto del piso y se subió, mientras una de las chicas insistía en evitar el robo dándole golpes con el casco. En ese momento, el ladrón efectuó el segundo disparo a quemarropa y se dio a la fuga. De milagro, ninguna de las dos jóvenes resultó herida.
"Nos tiró a matar, estamos vivos de milagro", confesó una de las víctimas, todavía en estado de shock luego del dramático episodio.
Robo en Campana: un detenido con antecedentes y amenazas a las víctimas
Tras el aviso a las autoridades, se inició un operativo cerrojo en las inmediaciones y el delincuente fue detenido al día siguiente tras un allanamiento en el barrio Las Acacias. Los testimonios tanto de las propias víctimas como de testigos fueron claves para dar con el agresor.
Al momento del allanamiento, el delincuente intentó oponer resistencia, pero finalmente fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
En paralelo, una de las víctimas se encargó de investigar al acusado. Descubrió que el atacante era vecino de ella y que incluso tenía antecedentes de causas por otros robos. Tras exponerlo, la joven comenzó a recibir amenazas, según informó Mauro Szeta.
Durante el procedimiento y posterior detención, la policía secuestró en el lugar a otras motocicletas y a un auto con pedido de captura, pero la moto Honda Wave 110 de color rojo hasta el día de hoy no aparece.
