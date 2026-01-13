Choque en la Ruta 9: un micro de larga distancia y un camión colisionaron en Campana

Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando un micro de larga distancia y un camión protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo dos personas con heridas de consideración. El siniestro generó una importante conmoción en la zona y obligó a implementar un operativo especial de seguridad vial debido a la reducción de carriles en una de las principales arterias del país.