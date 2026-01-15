Video: bajó a comprar a un almacén y le robaron el auto con su beba adentro
Luego de un importante operativo, la policía encontró a la nena de tres meses sana y salva a 15 cuadras del lugar del asalto.
Un hombre vivió una pesadilla este miércoles en Mar del Plata luego de que denunciara que se habían llevado a su bebé de tres meses durante el robo de su auto. La pequeña se había quedado en el interior del vehículo, cuando un delincuente tomó posesión de él.
El episodio ocurrió cerca de las 16:00 horas en la zona de Belgrano y Olazábal, cuando un desconocido sustrajo un Ford Focus que había quedado en marcha frente a un almacén del barrio San Juan. En ese momento, el padre de la pequeña se encontraba en el interior del local.
Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad, que registraron a un hombre con gorra negra que apareció por la calle Olazábal, se detuvo en la esquina y observó la situación. Al ver tan fácil el robo, se subió al coche y arrancó. Arriba estaba la nena.
Cuando el hombre salió del comercio y vio que ni el auto ni su hija estaban en el lugar, entró en pánico. Sin perder tiempo, llamó a la Policía, que montó un operativo de búsqueda inmediato en la zona.
Según la información publicada por el medio marplatense 0223, el operativo de búsqueda finalizó minutos después, cuando las autoridades hallaron el vehículo abandonado cerca de las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario, a unas 15 cuadras del lugar del robo. Asimismo, confirmaron que el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor, que se encontraba ilesa, hasta el reencuentro con su familia. No quedó en claro si el delincuente dejó el coche cuando encontró a la beba.
Tras el hallazgo, la nena volvió con su papá y ambos fueron acompañados a la comisaría primera, donde el hombre realizó la denuncia. En paralelo, se convocó a Policía Científica para peritar el auto y recolectar pruebas que ayuden a identificar al responsable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario