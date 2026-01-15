Video: bajó a comprar a un almacén y le robaron el auto con su beba adentro

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, el operativo de búsqueda finalizó minutos después, cuando las autoridades hallaron el vehículo abandonado cerca de las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario, a unas 15 cuadras del lugar del robo. Asimismo, confirmaron que el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor, que se encontraba ilesa, hasta el reencuentro con su familia. No quedó en claro si el delincuente dejó el coche cuando encontró a la beba.