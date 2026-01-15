El conmovedor abrazo entre un policía y el padre de una nena víctima de abuso en Arrecifes
Durante la marcha en reclamo de justicia se produjeron incidentes, pero todo terminó con una emotiva escena.
El conmovedor abrazo entre un policía y el padre de una nena de tres años víctima de abuso sexual en la localidad bonaerense de Arrecifes le dio un cierre cargado de contención y humanidad a una jornada de manifestaciones y momentos de tensión en reclamo de justicia.
El gesto de consuelo en medio del dolor y la impotencia ocurrió anoche, luego de que una multitud se congregara frente al Hospital Santa Francisca Romana para pedir justicia por el caso de abuso infantil. Durante la manifestación se registraron momentos de tensión e incidentes, pero todo terminó con el conmovedor abrazo del padre de la víctima con un policía.
La movilización fue encabezada por familiares, amigos y vecinos de Arrecifes, quienes se reunieron el miércoles por la noche frente al hospital donde se encontraba alojado el acusado. Según informaron medios locales, el fiscal Martín Mariezcurrena había solicitado su detención, pero el juez no la había autorizado.
El padre de la menor fue recibido por las autoridades policiales en la Comisaría de Arrecifes, pero no obtuvo respuesta. La madre de la nena se descompensó y tuvo que ser trasladada al mismo hospital donde se encontraba el acusado de abusar de su hija.
“El domingo ocurrió esto y todavía nos tienen dando vueltas. La policía dicen que ya quisieron meterlo preso pero están esperando la orden judicial, que no pueden hacer nada. Queremos Justicia por favor se los pido. No hay nadie que nos dé una solución. Ahora quiere hacerse pasar como psiquiátrico... ¡Tocó a una nena! ¿Qué me están diciendo? Vamos a hacer todo lo posible hasta el final”, expresó el padre de la menor, quebrado en llanto.
La protesta comenzó frente a la dependencia policial y luego se trasladó al hospital. Durante el reclamo de justicia, se registraron momentos de tensión e incidentes entre los vecinos indignados y la policía.
Sin embargo, toda la situación se apaciguó cuando una médica del hospital salió a dialogar con los manifestantes y les avisó que iban a trasladar al acusado a un penal.
“Llegó la orden judicial para trasladarlo a un penal. Necesitamos que desalojen toda la zona para que pueda ser un traslado lo más apacible posible”, expresó Andrea, una médica del hospital de Arrecifes, en un video difundido por medios locales.
Tras los momentos de tensión, el padre de la menor se acercó a hablar con los policías y se fundió en un abrazo con uno de ellos. La escena conmovió a todos los vecinos y familiares, que se respondieron con un contundente aplauso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario