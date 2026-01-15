El conmovedor abrazo entre un policía y el padre de una nena víctima de abuso en Arrecifes

La protesta comenzó frente a la dependencia policial y luego se trasladó al hospital. Durante el reclamo de justicia, se registraron momentos de tensión e incidentes entre los vecinos indignados y la policía.

abuso infantil arrecifes

Sin embargo, toda la situación se apaciguó cuando una médica del hospital salió a dialogar con los manifestantes y les avisó que iban a trasladar al acusado a un penal.

“Llegó la orden judicial para trasladarlo a un penal. Necesitamos que desalojen toda la zona para que pueda ser un traslado lo más apacible posible”, expresó Andrea, una médica del hospital de Arrecifes, en un video difundido por medios locales.

abrazo policia arrecifes (2)

Tras los momentos de tensión, el padre de la menor se acercó a hablar con los policías y se fundió en un abrazo con uno de ellos. La escena conmovió a todos los vecinos y familiares, que se respondieron con un contundente aplauso.