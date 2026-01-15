Fuerte temporal de viento y lluvia en Puerto Madryn: hubo ráfagas de hasta 90 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido a la población sobre la importancia de atender alertas y recomendaciones de seguridad. De hecho, bajo el nivel amarillo de advertencia, el SMN incluyó tanto a Puerto Madryn como a Playa Unión, extendiéndose a otros sectores de la costa de Chubut. Según detalló Canal 12, el organismo advirtió que las ráfagas iban a superar los 90 Km/h, sin descartar la posibilidad de tormentas eléctricas y actividad aislada de descargas.