Fuerte temporal de viento y lluvia en Puerto Madryn: hubo ráfagas de hasta 90 km/h
La arena circulaba por el aire debido a la fuerza del viento y volaron sombrillas que estaban en la playa a gran velocidad.
Un repentino temporal con fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 Kilómetros por hora (Km/h), y una torrencial caída de agua, azotó este miércoles a la ciudad de Puerto Madryn.
El episodio quedó registrado por los presentes que, enseguida, compartieron videos a través de redes sociales. Lo poco que se puede observar en las imágenes —dado que la arena circulaba por el aire debido a la fuerza del viento— son sombrillas volando a gran velocidad y varias personas intentando huir, con lo que parecían ser reposeras.
Los visitantes eran desplazados por el viento y muchos de ellos se refugiaron en comercios cercanos, ante la visibilidad reducida que generó el temporal. En otro de los videos se puede observar a varios vehículos tratando de alejarse de la zona, ante la persistencia de las ráfagas.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido a la población sobre la importancia de atender alertas y recomendaciones de seguridad. De hecho, bajo el nivel amarillo de advertencia, el SMN incluyó tanto a Puerto Madryn como a Playa Unión, extendiéndose a otros sectores de la costa de Chubut. Según detalló Canal 12, el organismo advirtió que las ráfagas iban a superar los 90 Km/h, sin descartar la posibilidad de tormentas eléctricas y actividad aislada de descargas.
En Playa Unión, la marea alta agravó la situación para quienes se encontraban en el agua. El Cuerpo de Guardavidas solicitó extremar precauciones y acatar las indicaciones del personal apostado en los puestos de vigilancia. El episodio meteorológico duró pocos minutos, pero bastó para provocar varias intervenciones de rescate.
Cerca de uno de los puestos, dos menores de 14 y 10 años fueron asistidos; otras tres mujeres también debieron recibir ayuda. Para este jueves, el SMN mantiene las advertencias para hoy respecto a las ráfagas que oscilarán entre los 61 y 69 km/h por la mañana y hasta 59 km/h en el resto de la jornada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario