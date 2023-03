Femicidio en Cañuelas: la víctima pidió que si alguien veía a su expareja "llamen a la Policía"

En 2021, la víctima envió a un grupo de WhatsApp de seguridad vecinal el pedido que fue publicado esta semana en el portal de noticias local, Infocañuelas, a propósito del femicidio.

"Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias", escribió Esperati.

La mujer acompañó el mensaje con una foto de Núñez y una imagen del Volkswagen Suran gris propiedad del hombre, el mismo que usó este jueves para ir a la casa de la víctima a cometer el femicidio.

La Policia bonaerense detuvo a Núñez, de 47 años, cuando manejaba ese mismo Suran gris por el cruce de Libertad y San Martín, a unos 800 metros de la casa de su exmujer.

En el interior del auto, los efectivos de la seccional de Cañuelas hallaron una pistola Bersa 380, que será sometida a peritajes, ya que se cree que es el arma empleada en el femicidio.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió cerca de las 7.30 de este jueves en la puerta del domicilio de Esperati con sus hijos, de 13 y 17 años, que son fruto de su relación con Núñez

Según detallaron los voceros, Núñez bajó de su auto con un arma y efectuó cuatro disparos, uno de los cuales le impactó en la cabeza a la víctima.

El hijo mayor de la pareja, al ver a su padre armado, se preocupó por hacer que su hermana entrara a la casa, y vio caer a suelo a su madre herida.

Tras ello, el atacante escapó, mientras que vecinos llamaron a una ambulancia y a la policía y Esperati fue trasladada de urgencia al Hospital Martezzi de Cañuelas, donde falleció.