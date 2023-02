Feriados de Carnaval: prohibidos por Videla, reinstaurados por Cristina y apuntados por Macri

comparsa de los indios salta.jpg

Pero no siempre fue así: el carnaval fue abolido en febrero de 1976, poco antes de que se produjera el golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón y dio comienzo a la última dictadura cívico militar en nuestro país.

Antes de eso regía una ley de 1956 por la cual el lunes y martes de carnaval eran días no laborables, como ocurre con el jueves y viernes de Semana Santa.

Pasarían décadas desde el regreso de la democracia hasta que en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, los feriados de carnaval volvieron a fijarse por ley a finales de febrero para todo el país.

Hasta ese punto cada distrito podía disponer si darle o no lugar en su calendario al carnaval. La celebración no estaba prohibida, pero tampoco protegida por una ley nacional.

Quizás por eso en 2008 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quiso deshacerse de los asuetos administrativos que corrían en los días de carnaval.

"Es muy bueno promover el festejo del carnaval, es una atracción turística y cultural, pero no justifica un feriado de dos días", explicó el por entonces jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta para quien había "mucha gente" que necesitaba "hacer trámites y no hay razones para que no pueda hacerlo".

CABA carnaval porteño.jpg

La propuesta no prosperó en el ámbito de la Ciudad y mientras Mauricio Macri fue presidente de la Nación tampoco se volvió sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta lo efectivo que fue agregar esos días de descanso obligado en la temporada de verano.

Hoy en día los feriados del final de febrero son fechas estratégicas para el turismo interno, pero sobre todo para la cultura popular de cada rincón del país: por ejemplo, en Jujuy se realizó esta semana el Jueves de Comadres, una celebración de los vínculos entre mujeres por madrinazgo o amistad.

jueves de comadres jujuy.jpg

En salta el carnaval empezó con los corsos y las tradicionales "Comparsas de Indios", cuyos miembros ataviados con gorros de coloridas plumas y espejos representan a las comunidades originarias y constituyen, junto a los caporales, el principal componente que lo diferencia de la fiesta en otros puntos del país.

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires revalorizó de un tiempo a esta parte las raíces africanas de sus murgas y ya se preparan las calles de San Telmo para la edición 2023.