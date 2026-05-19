Tres mujeres detenidas por vender droga en Constitución: tenían la residencia vencida
Dos de ellas cuentan con varios antecedentes penales y una ya había sido expulsada del país en dos oportunidades.
Tres mujeres, acusadas de vender droga en el barrio porteño de Constitución, fueron detenidas y permanecerán con prisión preventiva luego de una resolución de la Justicia de la Ciudad. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, dos de las imputadas tenían antecedentes penales y una de ellas ya había sido expulsada de Argentina en dos ocasiones anteriores.
El procedimiento comenzó durante una recorrida policial en la zona de Lima al 1400, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad observó movimientos sospechosos alrededor de tres mujeres que se encontraban rodeadas por varios hombres. De acuerdo con la reconstrucción del caso, una de las sospechosas extrajo pequeños paquetes desde un bolso.
Cuando el policía intentó identificar a las involucradas, los hombres que se encontraban en el lugar se dieron a la fuga rápidamente. Sin embargo, la mujer que llevaba el bolso no pudo escapar y fue interceptada, mientras que las otras dos fueron alcanzadas y detenidas a pocos metros del operativo.
Durante la requisa, los policías encontraron 15 envoltorios con cocaína y más de 200 mil pesos en efectivo entre las pertenencias de una de las acusadas.
A partir de ese hallazgo tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia Este (UFLA Este), que dispuso la detención de las tres mujeres y las imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Una había sido expulsada del país, otra tenía orden de deportación y la tercera, la residencia vencida
En paralelo, se realizó un informe migratorio para conocer la situación de las detenidas en el país. Las fuentes consultadas señalaron que las tres tenían irregularidades migratorias. Una de ellas registraba dos expulsiones previas de Argentina, mientras que otra contaba con una orden de expulsión vigente y prohibición de reingreso.
Además, esta última mujer acumulaba antecedentes por distintos delitos, entre ellos daños, tenencia de drogas y exhibiciones obscenas. La tercera imputada, en tanto, tenía la residencia vencida.
Con los elementos reunidos en la causa, la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº5, María Fernanda Botana, aceptó el pedido realizado por el auxiliar fiscal Carlos Caputto y resolvió dictar la prisión preventiva para las tres acusadas mientras avanza la investigación judicial.
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