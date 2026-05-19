Tres mujeres detenidas por vender droga en Constitución: tenían la residencia vencida

A partir de ese hallazgo tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia Este (UFLA Este), que dispuso la detención de las tres mujeres y las imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una había sido expulsada del país, otra tenía orden de deportación y la tercera, la residencia vencida

En paralelo, se realizó un informe migratorio para conocer la situación de las detenidas en el país. Las fuentes consultadas señalaron que las tres tenían irregularidades migratorias. Una de ellas registraba dos expulsiones previas de Argentina, mientras que otra contaba con una orden de expulsión vigente y prohibición de reingreso.

Además, esta última mujer acumulaba antecedentes por distintos delitos, entre ellos daños, tenencia de drogas y exhibiciones obscenas. La tercera imputada, en tanto, tenía la residencia vencida.

Con los elementos reunidos en la causa, la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº5, María Fernanda Botana, aceptó el pedido realizado por el auxiliar fiscal Carlos Caputto y resolvió dictar la prisión preventiva para las tres acusadas mientras avanza la investigación judicial.