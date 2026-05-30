Caso Agostina Vega en Córdoba: la principal sospecha que trasladó la búsqueda a un descampado

Búsqueda de Agostina Las autoridades movilizaron la búsqueda a la zona señalada por el testigo. Foto: TN.

El resto de la sospecha se reconstruye a través de material fílmico: ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina. Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente.

El Ford Ka negro en el centro de la investigación

Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero con Agostina Vega. El auto es propiedad de una novia o amante del único detenido, Claudio Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar una declaración que resultó clave para la causa.

Según informó TN, la mujer contó que el domingo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado. En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“.

Sin embargo, se cree que habrían encontrado rastros en el vehículo, aunque ese dato aún no fue confirmado por la justicia.

La Justicia siguió el rastro del coche en las cámaras de seguridad e identificaron a Barrelier manejándolo el lunes feriado. El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo.