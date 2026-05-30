Caso Agostina Vega en Córdoba: la principal sospecha que trasladó la búsqueda a un descampado
La declaración de un vecino obligó a trasladar el operativo de lugar. Cuál la hipótesis de las autoridades.
Las pistas recolectadas en los últimos siete días sobre la desaparición de Agostina Vega llevaron a los investigadores a centrar la búsqueda de la adolescente de 14 años en un pequeño asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.
La decisión se tomó luego de que un vecino de la zona aportara un valioso testimonio: contó que vio el auto en medio del descampado y a una persona que prendía fuego cerca.
El vecino dijo que si bien ellos suelen quemar basura en el descampado y no es raro ver fuego allí, el lugar donde este hombre encendió la fogata era metros hacia adentro y por eso le llamó la atención. Este dato movilizó rápidamente a la división de perros de búsqueda hacia el área indicada.
La hipótesis central de la Justicia tiene como punto 0 la casa del hombre de 32 años, quien el sábado 23 de mayo le pagó a Agostina Vega un remís hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Los investigadores creen que la menor fue engañada por el sospechoso, convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. ¿Por qué confió? porque había sido pareja de su mamá y lo conocía.
El resto de la sospecha se reconstruye a través de material fílmico: ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina. Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente.
El Ford Ka negro en el centro de la investigación
Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero con Agostina Vega. El auto es propiedad de una novia o amante del único detenido, Claudio Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar una declaración que resultó clave para la causa.
Según informó TN, la mujer contó que el domingo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado. En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“.
Sin embargo, se cree que habrían encontrado rastros en el vehículo, aunque ese dato aún no fue confirmado por la justicia.
La Justicia siguió el rastro del coche en las cámaras de seguridad e identificaron a Barrelier manejándolo el lunes feriado. El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo.
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