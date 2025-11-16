Caso Cecilia Strzyzowski: importantes festejos en Chaco tras la condena al clan Sena
Cientos de chaqueños coparon las calles para celebrar la sentencia a los principales imputados por el femicidio.
Este sábado se conoció la decisión del jurado popular sobre el femicidio de Cecilia Stryzowski, un caso que no solo conmocionó a Chaco sino a todo el país. El tribunal declaró culpables de femicidio a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
A su vez, la Justicia determinó que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron encontradas culpables de encubrimiento del crimen, tras participar de diferentes maneras para esconder el rastro de la víctima. En tanto Griselda Reinoso quedó absuelta de los cargos que se le imputaban, cerrando así la lista de personas sentenciadas por el caso.
Una vez que se dio a conocer la decisión, cientos de chaqueños salieron a las calles a celebrar. Las afueras del Centro de Estudios Judiciales se transformaron en el epicentro de un clamor por justicia que se extendió por horas, reflejando el fuerte impacto social del veredicto.
Las personas que se encontraban escuchando lo que sucedía y esperaban ansiosos el desenlace, no dudaron en abrazarse, aplaudir, llorar y gritar frases como "Nunca más" y "Se hizo Justicia".
El conmovedor mensaje de la madre de Cecilia Strzyzowski tras la condena al clan Sena: "Tranquila"
Como se sabe, un jurado popular declaró culpables a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, incluidos los tres integrantes de la familia Sena: Emerenciano y su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos, César, autor material del femicidio.
Poco después de conocerse el veredicto, la madre de Cecilia, Gloria Romero, hizo público un emotivo video en el que explica las razones por las cuales no había realizado declaraciones a la prensa y las emociones que ahora la embargan tras dos años de temores y dolor.
“Estoy tranquila porque ahora no van a poder venir por mi otra hija”, señala en una de los párrafos más conmovedores del mensaje grabado con la voz temblorosa en medio del cumpleaños número 29 de su hija Ángela.
Tras sufrir picos de presión, estrés extremo y llanto descontrolado al asistir a las misas por Cecilia, la mujer agradece en el video familiares, docentes, periodistas, amigos de su hija y a las miles de personas que marcharon por justicia para Cecilia: “Todo esto se lo debo a la Argentina, no solo al Chaco”, afirma.
“Tenemos que aprender a vivir sin ella”, dice en alusión a Cecilia, por cuyo crimen fueron encontradas culpables seis personas, cuyas penas serán determinaras en una audiencia de cesura en los próximos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario