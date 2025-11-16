Caso Cecilia Strzyzowski: importantes festejos en Chaco tras la condena al clan Sena

Poco después de conocerse el veredicto, la madre de Cecilia, Gloria Romero, hizo público un emotivo video en el que explica las razones por las cuales no había realizado declaraciones a la prensa y las emociones que ahora la embargan tras dos años de temores y dolor.

“Estoy tranquila porque ahora no van a poder venir por mi otra hija”, señala en una de los párrafos más conmovedores del mensaje grabado con la voz temblorosa en medio del cumpleaños número 29 de su hija Ángela.

Tras sufrir picos de presión, estrés extremo y llanto descontrolado al asistir a las misas por Cecilia, la mujer agradece en el video familiares, docentes, periodistas, amigos de su hija y a las miles de personas que marcharon por justicia para Cecilia: “Todo esto se lo debo a la Argentina, no solo al Chaco”, afirma.

“Tenemos que aprender a vivir sin ella”, dice en alusión a Cecilia, por cuyo crimen fueron encontradas culpables seis personas, cuyas penas serán determinaras en una audiencia de cesura en los próximos días.