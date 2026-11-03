Caso Loan Peña: este miércoles se reanuda el juicio con las declaraciones de policías y peritos

Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Juicio por Loan Peña: el llamado de "Fierrito" Ramírez a un "vidente" y una contradicción inesperada

El juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes, sumó este jueves el testimonio de Fernando Ariel Gálvez, el vidente que recibió un llamado de Daniel “Fierrito” Ramírez durante las primeras horas de búsqueda. En la audiencia relató qué le pidió el detenido y cómo fue la conversación.

Gálvez ya había declarado durante la etapa de investigación, tres semanas después de que Loan desapareciera. En esa oportunidad, había entregado su celular a la Justicia para que los investigadores pudieran revisar la comunicación con Ramírez.

El testigo también generó interés por la actividad que realiza. Durante la audiencia negó ser vidente, pero reconoció que hace curaciones relacionadas con el empacho y el mal de ojo.

Al comenzar su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Gálvez sostuvo: "A Ramírez lo conozco de vista. Una sola vez lo curé de empacho y nunca más lo vi".

Daniel "Fierrito" Ramírez

Sin embargo, el 13 de junio de 2024 recibió un llamado del acusado. "Me contó que después de almorzar se fueron para el monte a buscar naranjas y se perdió un nene. Él pensaba que yo podía ver a las personas, pero no tengo esa capacidad. Le dije que Loan no debía estar lejos", recordó.

El contacto no habría terminado con esa primera llamada. El testigo afirmó que volvió a hablar con Ramírez durante la noche, cuando le señaló que "los únicos responsables podían ser las personas mayores que estuvieron en ese almuerzo". Al mismo tiempo, volvió a remarcarle al imputado que no tenía la posibilidad de ver a distancia: “Solo hago curaciones”, insistió.

La declaración de Gálvez tuvo un giro hacia el final. Cuando le preguntaron por una foto de Loan que le había enviado Ramírez, el testigo negó haberla recibido. Esa respuesta se contradijo con lo que había declarado durante la etapa inicial de la investigación.

Ante la diferencia, desde la secretaría del tribunal leyeron parte de su testimonio anterior. Así quedó expuesta una conversación de WhatsApp en la que Gálvez le había pedido al imputado una imagen del nene para poder verlo.

El llamado a Gálvez no habría sido el único contacto de Ramírez con personas a las que atribuía alguna capacidad para orientar la búsqueda. El mismo día en que desapareció el nene, el acusado también se comunicó con Gladys Raquel Pross, una curandera que declaró el ayer en el juicio. Según se informó, el detenido le pidió alguna pista sobre el paradero de Loan, pero ella le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Fernando Ariel Gálvez integró la lista de siete personas citadas para declarar este jueves. Entre ellas también figuró Cristian González, sacerdote de la localidad correntina de 9 de Julio, junto con Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma y Vicente Gustavo Martínez.