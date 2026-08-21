Caso Loan Peña: un ambulanciero declaró que escuchó "gritos desesperados" de un niño

Qué dijo sobre la camioneta de Pérez y Caillava

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, acusados por la desaparición de Loan Peña

Además de lo referido a los gritos, el chofer aportó información sobre los movimientos que observó ese día en la zona. En particular, reiteró que vio la Ford Ranger de Caillava y Pérez en dos oportunidades, primero cerca de las 11.30 y posteriormente alrededor de las 14.

Durante la audiencia también afirmó haber visto a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña y otro de los acusados, antes de que ingresara al monte para participar de la búsqueda de Loan.