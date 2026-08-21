Caso Loan Peña: un ambulanciero declaró que escuchó "gritos desesperados" de un niño
Abundio Escobar declaró en el juicio por la desaparición del menor. Aseguró que vio la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez en dos oportunidades.
En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, declaró Abundio Escobar, un chofer de una ambulancia que aseguró haber escuchado gritos de un niño durante la tarde de aquel 13 de junio de 2024. Aseguró además que vio dos veces la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, dos de los principales acusados en la causa.
Escobar fue el único testigo que declaró el jueves durante la audiencia realizada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Uno de los momentos centrales de su declaración estuvo relacionado con lo que habría escuchado durante aquella tarde en la que Loan desapareció.
Escobar declaró ante los jueces que entre las 17 y las 17.15 oyó “gritos desesperados”, algo que llamó su atención, por lo que decidió salir para verificar si había alguna persona cerca que necesitaba ayuda.
Ante una pregunta de una de las defensas sobre las características de los sonidos, el testigo precisó: “Los gritos parecían de una criatura, como si le hubieran tapado la boca”.
El relato de Escobar cobra especial importancia dentro del juicio debido a que los sonidos que describió habrían sido escuchados durante la misma jornada en la que desapareció Loan, cuando ya se había iniciado la búsqueda del niño. El ambulanciero ya había manifestado anteriormente que había escuchado dos gritos que atribuyó a un menor y en los que habría identificado un pedido de “socorro”.
Qué dijo sobre la camioneta de Pérez y Caillava
Además de lo referido a los gritos, el chofer aportó información sobre los movimientos que observó ese día en la zona. En particular, reiteró que vio la Ford Ranger de Caillava y Pérez en dos oportunidades, primero cerca de las 11.30 y posteriormente alrededor de las 14.
Durante la audiencia también afirmó haber visto a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña y otro de los acusados, antes de que ingresara al monte para participar de la búsqueda de Loan.
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